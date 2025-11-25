《財劃法》是否提覆議？ 卓榮泰：最後期限27日立院還可有作為
本月14日立法院三讀通過的國民黨版《財劃法》修正案，周四(27日)是行政院提出覆議的最後期限，對此行政院長卓榮泰今(11/25)日表示，這3天當中立法院還是可以有些作為，讓我們知道這部失速列車能不能停的下來。他強調，院版《財劃法》是經過跟地方6次以上的溝通，而且裡面的計算公式最合理，應該可以取得最大的共識，希望能夠到大院裡面來討論。
卓榮泰今日赴立法院備詢，立委李柏毅、賴瑞隆質詢時都表態支持院版《財劃法》，李伯毅說，高雄有很多交通建設必須要有堅強的中央財政，才有辦法挹注給高雄，但立法院修正後的《財劃法》令人憂心，影響高雄明年度的計劃型補助，詢問政院是否針對11月14日三讀修正通過的《財劃法》提出覆議?
卓榮泰答詢時說，立法院14日三讀修正通過的《財劃法》，覆議的最後期限是本周四，但在這3天當中立法院仍可以有作為，讓我們知道這部失速列車能不能停的下來。
李柏毅認為，若依照新修正的《財劃法》，就等同宣告藍白封殺高雄捷運紫線。卓榮泰表示，依據去年通過的新版《財劃法》，必須維持一般型補助2501億元，如果再維持計劃型補助款2900多億元，再增加中央統籌分配稅款釋出4615億元，中央政府絕對破產，中央要違法編列預算這絕對不行，所以明年計劃型補助只能降為308億元。
李伯毅說，新版《財劃法》將影響高雄的捷運紫線，還有高雄路竹延伸線、林園延伸線也會順延。卓榮泰表示，他來自台北市，不能台北市過去拿中央這麼多的補助、做了這麼多的捷運，現在換到中南部要做捷運，結果中央的補助減少，這對中南部絕對不公平，身為台北市民他敢這樣的負責，所有台北市民也不會希望這樣來對待全國的國人，所以一定要公平的分配，捷運是進步的象徵，各縣市該有的我們就全力來協助。
賴瑞隆質詢時認為新版《財劃法》對於南部縣市很不公平。卓榮泰說，不只南部，對中部也不好，對雲林、苗栗也不好。他指出，現在有4個版本，一個是已經被廢棄不用的《財劃法》，但是今年總預算是依照這個舊版編的，明年編的總預算是依照去年通過的新版《財劃法》，現在又有上個禮拜11月14號通過的再修法《財劃法》，現在行政院再提出院版《財劃法》，院版是經過跟地方6次以上的溝通，而且裡面的計算公式最合理，應該可以取得最大的共識，希望能夠放到大院裡面來討論。
