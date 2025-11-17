《財劃法》朝野新僵局 卓揆喊全面迎戰、將提院版

卓榮泰。（鏡新聞）

立法院14日三讀通過修正財劃法，形成新的朝野僵局，藍白要求總預算退回行政院重編，行政院長卓榮泰今宣告要全面迎戰，強調行政院仍會提出院版，對於如何迎戰？是否有討論過不副署？政院發言人李慧芝指出，卓揆20號會親自出面報告。

行政院長卓榮泰：「對於立法院這樣的動作，行政院會全面的迎戰。」卓榮泰會這麼氣，就是因為立法院上週五非得搶在院版財劃法送達之前。立法院長韓國瑜 (11/14)：「(財政收支劃分法部分條文) 修正通過。」在野陣營二度靠人數優勢，三讀修正財劃法。

行政院長卓榮泰：「這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。」不只是分母問題，立院三讀的財劃法明定一般性補助款只能比前一年更多不能更少，政院版本週四掀牌，傳出光是「營利事業營業額」指標權重由現行百分之 30 降低至百分之 8，就讓雙北、桃園和新竹等縣市認為受衝擊過大，送進藍白多數的立院，恐怕也是凶多吉少。

立委(國) 賴士葆：「我們才三讀而已啊。怎麼要去審行政院版，這個很奇怪。對立法院三讀通過的法案置之不理，才造成這樣的現象。他擺明了跟立法院對幹就是這樣子。」立委(民) 吳思瑤：「(新修財劃法) 將造成政府舉債超出公共債務法 15% 的規範。藍白是要逼迫行政院一樣成為違法院、違憲院嗎？」

財政部則透露，分配公式指標及權重，包含雙北以及新竹市在內三個縣市明確表達不同意。對此，新北市政府反擊，說財政部有空分化地方政府，不如把時間拿來加強溝通，中央都還沒清楚回應問題，地方何來同不同意？

立委(眾) 黃國昌：「我說卓榮泰，你就跟全台灣人說清楚講明白，台灣到底還是不是法治國家，你以為你卓榮泰在幹行政院院長，還是在幹太上皇？搞到最極權的，原來就是你自己民進黨政府。」朝小野大是根本困境，彼此相互卡來卡去，兩院在大罷免過後並未雨過天晴，依舊是一團憲政烏雲。