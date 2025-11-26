《財劃法》爭議延燒 侯友宜：試算金額應清楚向全民報告

《財劃法》爭議不斷，新北市長侯友宜26日受訪指出，行政院版《財劃法》必須要公開透明，將試算過程、試算金額很清楚的向地方政府及全民報告。（高鈞麟攝）

《財劃法》爭議不斷，民進黨批是憲政鬧劇，欲推公投來應戰。新北市長侯友宜26日受訪指出，行政院版《財劃法》必須要公開透明，將試算過程、試算金額很清楚的向地方政府及全民報告，因為都是人民的納稅錢。

侯友宜表示，人民繳的納稅錢怎麼樣分配方式，中央應要清清楚楚、明明白白的告訴全國人民。到目前為止，立法院也希望試算表、試算金額能夠算出來，財政部其實可以做得到，為何不拿出來呢？

侯友宜說，其實《財劃法》試算是可以拿出來討論，不僅是立法院也是全民的期待。相信很多個縣市政府同樣期待拿出試算法。不管過去、現在如何做，目前《財劃法》修正過程中，基本上已經通過了，行政院提出新的版本，當然應該更把精準的試算拿出來，讓大家重新檢討。

