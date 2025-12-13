《財劃法》爭議延燒！政院「不副署」機率高 藍營擔憂對立加深

行政院日前針對《財劃法》提出覆議，遭藍白聯手封殺。（資料照片／鄒保祥攝）

朝野持續對《財劃法》僵持不下，行政院提覆議案遭藍白聯手否決後，原傳政院擬採取「副署、不執行」反制。但據了解，在引發各界反彈後，政院已開始往「不副署」方向研議。不過，有藍營人士示警，若政院執意「不副署」，不僅違憲，還會進一步激化朝野對立。尤其總統先前提出的1.25兆元國防特別條例草案、總預算案都還卡在立院，若朝野無法各退一步，恐難見曙光。

行政院對立法院三讀修正的《財劃法》提出覆議案後，立法院會5日投票否決，行政院長卓榮泰5日受訪時強調，對這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

而按規定，總統在收到立法院覆議案咨文後，最晚須在15日公布新版《財劃法》。但傳府院高層擬採「副署、不執行」，同時聲請釋憲的方式抵制，消息一出引起反彈聲浪，質疑若政院帶頭違法，恐淪藍白攻擊話柄。

律師黃帝穎指出，若政院不執行經總統公布的有效法律，將面臨3大困境，包括公務員有「依法行政」義務，若政務官決定不執行，行政機關內部將產生矛盾；若《財劃法》生效，但中央未核發補助款給地方，地方可依此提出行政訴訟，行政法院依法審判，中央政府有相當高的機率敗訴。

此外，黃帝穎也提醒，《刑法》第129條「公務員抑留剋扣罪」，即公務員對於職務上應發給的款項或物品，明知應發給卻故意不發或剋扣，可處以1年以上7年以下有期徒刑，得併科罰金。若行政院不執行有效的《財劃法》，也可能讓公務員面臨刑事責任風險。

因此，近日有許多民進黨立委、法律學者甚至一般民眾都跳出來主張，不應讓條文生效，希望政院硬起來動用《憲法》賦予的權利，透過「不副署、不公布」方式擋下惡法。

有知情人士透露，在傳出府院高層決定採取「副署、不執行」，引起基層激烈反彈後，政院就開始往「不副署、不公布」方向研議，總統賴清德昨邀請51名綠委便當會過程中，也廣泛交流各方意見，會中也決定全力支持政院決議。

該名知情人士說，不副署在《憲法》上的確是比較可行的方案，若行政院長不副署法案，在野黨可以倒閣反制，但國會改選不見得對藍白有利，因此藍白若不敢倒閣，也就證明閣揆「不副署」具高度憲法正當性。

不過，有藍營人士示警，若政院執意採取「不副署」手段，不僅違憲，還會進一步激化朝野對立。尤其總統賴清德先前提出的1.25兆元國防特別條例草案、總預算案都還卡在立院，若朝野無法各退一步、尋求共識，只會導致國政陷入更深僵局。



