財劃法、總預算爭議 卓榮泰會晤韓國瑜交換意見

立法院會14日三讀修正財劃法尚未生效，行政院會今天也通過院版財劃法修正草案，草案將送立法院審議，中央對地方預計整體挹注地方經費將達1兆2,002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰也在今日下午和立法院長韓國瑜針對院版《財劃法》與總預算案等議題交換意見。

朝野持續針對財劃法攻防，立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；卓榮泰則表態無法以此新修法來重編預算，將全面迎戰。

行政院會今通過院版《財劃法》修正草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高，整體縣市淨增財源及平均增幅均高於直轄市。卓榮泰強調，院版是能取得最大共識的版本，呼籲立院不要一意孤行，能共同支持，否則將是一場財政土石流必釀巨大災害。

行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰與韓國瑜在今日下午針對行政院版《財政收支劃分法》修正草案及115年度中央政府總預算案等議題交換意見。

