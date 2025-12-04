「財劃法」膠著情況和解？行政院今回「還是對覆議有期待」：若影響到總預算「TPASS2.0、生育給付經費恐受波及」

行政院對在野「財劃法」提出覆議，並提出院版財劃法，但院版卻被藍白封殺，對於是否有後續解方？行政院今（4）日表示「目前還是對覆議有期待」，並表示「均衡的財劃法才有均衡的總預算」，如果無法通過明年度中央政府總預算，TPASS2.0、生育給付等政策都會受到影響。

媒體今日在院會後記者會問及，針對藍白版本的財劃法覆議若未能如意，院版財劃法也沒通過，是否只能釋憲，而非重編明年度總預算？而明年度總預算案無法通過，會對新政策造成影響？

政院發言人李慧芝回應，立院11月14日通過的財劃法，中央會被迫舉債五千多億元、超出債務上限，院長多次說明，不會依照這樣的版本編列預算，因為不能當違法的政府，這是絕對不會發生的。

李慧芝強調，政院是憲法機關，有守護憲法的義務，「未來會在憲法框架下採取合乎憲法的救濟手段」，也希望立院回頭是岸，儘速審議院版財劃法，讓水平分配更公平、事權分配更加合理。

至於明年度中央政府總預算，李慧芝說明，譬如交通部TPASS2.0、藥物韌性整備計畫、蘇澳溪分洪治水計畫、生育給付每胎補助到十萬元，都在明年度總預算中，如果費用無法如期上路，可能影響明年十多萬新生兒家庭、每月平均98.2萬的通勤族，政院希望立院趕快審議總預算，讓政策及時上路。

媒體追問，政院除了呼籲、不斷覆議外還有沒有其他策略？

李慧芝回應，卓院長日前在專訪中也說過，政院就是在動盪中平衡、在衝突中進步，「目前還是對覆議有期待」，希望立院在覆議審議的15天當中重新審視院版財劃法，民進黨立院黨團也提出暫行條例，要解決345億元無法分配的問題。事實上，政院跟民進黨團持續密切溝通合作，最重要還是希望在財劃法覆議案中，把時間、空間拉出來，就像院長說的，協商不到根本絕望、不會放棄協商。

李慧芝並說，財劃法的議題對大家來說比較陌生、遙遠，但總預算就很接近，每一分錢都關係到民眾權益，而總預算就是依照財劃法編列出來的，財劃法不好，就不會有好的總預算，中央將沒有能力照顧國人，「均衡的財劃法才有均衡的總預算」，目前各式版本當中只有院版才能辦到，可以同時顧地方、顧民生、顧建設、顧國防。

李慧芝並說，院版財劃法不僅執政黨立委，有些在野黨立委、在野執政縣市都有表達院版值得參考，會持續溝通。

