財劃法 藍批陷阱滿滿 綠：無法人人滿意

行政院長卓榮泰（中）20日公布政院版《財劃法》草案，但連日爭議持續延燒，國民黨批評是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，徒增地方不信任。（本報資料照片）

行政院版《財劃法》日前出爐，立法院將在25日程序委員會決定是否排入28日院會議程，但沒有各縣市試算表引起爭議。國民黨立委許宇甄痛批，《財劃法》淪為「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，讓地方政府無法細究，徒增不信任。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱透露，財政部早已針對每個縣市的情況初步估算，承諾25日院會時說明，並說「有的人會多、有的人會少」，不可能人人都滿意。

立法院會14日三讀修正《財劃法》尚未生效，行政院會20日通過政院版草案，強調中央對地方整體挹注經費將逾1.2兆元、創下新高。但針對各縣市實際分配金額，財政部長莊翠雲卻說，因涉事權劃分與分配辦法再討論，金額未定。

政院版《財劃法》即將進入立院審查程序，首波朝野攻防料將是25日程序委員會。民進黨政府今日的行政立法會報將與綠委沙盤推演攻防方向，預計由行政院長卓榮泰擔任主席，邀民進黨立法院黨團與會，討論《財劃法》修法與年金改革等議題。

據悉，行政院與相關單位規畫政院版《財劃法》時，財政部已對全縣市做估算金額，但沒在20日的說明記者會透露，因擔憂公布預算數字後，各個縣市開始比較誰多誰少而引發爭論，因此暫不公開，但如此選擇性公開使在野黨更加不滿。

鍾佳濱坦言，財政部21日說確實有照政院版《財劃法》，先針對每個縣市的情況初步估算，但這些數字都是初估，不過行政院承諾25日立院院會時說明，試算給立委看台北市是否減少很多，財政部也強調水平分配一定是「有的人會多、有的人會少」，不可能人人都滿意。

許宇甄痛批，行政院連最基本的縣市財政試算表都拿不出來，空有一堆繞口令般的繁複公式，卻沒有任何具體數字，這種作法不是透明，而是刻意模糊，讓地方政府與民眾根本無法細究，只徒增行政與立法、中央與地方的不信任。

行政院發言人李慧芝昨說，政院版原則確保修法後，各地方政府獲分配統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款3項獲配合計數不低於114年度水準，以確保全體國民都能獲一定生活品質及公共服務。

綠委賴瑞隆說，政院版對高雄、南台灣相對較公平，但現在傳出藍委打算用拖字訣，不通過法案，備戰高雄市長的藍委柯志恩須出來說明，為何要通過不利高雄的版本？