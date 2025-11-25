「財劃法」藍白擬退回政院版草案...卓榮泰直言：匆匆忙忙是要讓政府破產？竟不允許和地方從容溝通

藍白在立法院短期內三度修正《財政收支劃分法》，藍白仍不排除將行政院版草案暫緩列案或退回。 行政院長卓榮泰周二（11/25）直言，這正好印證「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、負擔更多債務，「匆匆忙忙」的是讓政府破產，更嚴重的是竟然不允許行政院「從從容容」和地方溝通。 行政院可對立法院「財劃法」提出覆議的期限落於周四（11/27），卓揆強調仍會利用本周時間再與地方政府做溝通。 但他直言朝野黨團上周談妥不處理後續公式錯誤問題，會等行政院本周提出後再討論，結果是在野黨團「自己撕毀了承諾」。

立法院三修財劃法引議 藍白仍欲退回行政院版草案

立法院在藍白聯手下，於去年12月20日、今年11月14日以及11月21日三度修正「財劃法」，每次修法無不是在修正前次遺留的缺漏。行政院在11月20日也提出院版「財劃法」草案，盼立法院採納，以彌補先前多次修法造成的衝擊。

不過，對於是否審議行政院版「財劃法」，國民黨立法院黨團總召傅崐萁喊話「可以討論」，但直言問題在行政院不提供各縣市試算資料，「如何討論？」將再與民眾黨確認是否退回院版、暫緩列案。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪時表示，行政院去年該做的事不做，立法院已三讀修法，「這一頁翻過去了，火車早就開走了」，怎會因為卓內閣怠惰而停滯。因此他表示民眾黨團將退回院版並要求依法編列預算。

卓榮泰諷藍白修財劃法「匆匆忙忙」 還不讓政院「從從容容」與地方溝通

對此，卓揆出席立法院院會備詢前受訪指出，立法院近年共有三次修「財劃法」，剛好印證那句話，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、要負擔更多的債務，所以「匆匆忙忙」的是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院「從從容容」地和地方溝通。

卓揆直言，朝野黨團上周原來談妥，不處理「財劃法」後續的公式錯誤的問題，等行政院本周提出，再和地方溝通後提出詳細的數字來做討論，結果是在野黨團「自己撕毀了承諾」。不過他仍表示，行政院仍然會利用本周和地方政府再做溝通，希望能夠達到最高共識。

卓揆強調，待此共識之後，就會有具體數字出現，他認為這個具體的數字將會再次地證明，行政院在這次院版「財劃法」中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，三項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字。

綠委關切地方建設衝擊 卓揆坦言：若少計劃型補助就得多自負或延期

民進黨立委李柏毅在質詢時，也關切「財劃法」修法對於高雄捷運紫線等建設的影響。卓揆坦言，提出覆議的期限為這周四，他喊話在這三天當中，立法院還是可以有些作為，讓他們知道這部財政「失速列車」 能不能停得下來。

卓揆答詢表示，今年通過的新版「財劃法 」必須維持一般性補助2501億元，若再維持2900多億元的計劃型補助，再增加統籌分配稅款釋出4615億元，「那中央絕對破產了！」且中央絕對不行違法編列此預算，所以明年計劃型補助只得降為308億元，以維持2500億元的計劃型補助。

李柏毅擔憂，高雄市今年就有497億元的計劃型補助，如明年中央全國經費降為300多億元，不只捷運紫線沒有了，還有路竹延伸線沒有了、小港林園線沒有了、鐵路立體化沒有了。

卓揆則直言，因統籌分配稅款稅款會多釋出4615億元分配給22個縣市，所以理論上每個縣市都會多出數十億元到一、兩百億元，所以他們希望像高雄明年如此少掉的計劃型補助，「就由地方來多負擔一些，如果地方不負擔 ，那就把工程的期限往後延」，這兩者只能擇一，但他覺得都不是好的方法。

