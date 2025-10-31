《財劃法》衝擊 精障者服務恐斷鏈

《財政收支劃分法》爭議延燒，民團昨透露，新法引發了精神病友服務斷鏈危機，導致地方政府預告終止精神病友多元社區生活方案，初估有1000多人受影響。身心障礙聯盟直言，對於在社區的精神障礙者來說，難道要把他們塞回醫院？或等到他們失控了，爆出新聞來？呼籲政院應將涉及精神病友服務的預算，視為國家核心法定社福專款專用款項。

民進黨立委劉建國指出，全國有超過42個民團承辦的「精神病友多元社區生活方案」，是社安網一環，也是協助精神康復者在社區穩定復元的重要支撐。由於《財劃法》修法所引發的爭議，這些據點的經費預計在2025年底過後恐將「斷炊」，地方政府甚至預告要終止服務。

康盟祕書長張朝翔沉痛表示，社區支持服務是幫助康復者脫離「住院-發病-再住院」惡性循環、真正回歸社區生活的關鍵。身心障礙聯盟祕書長洪心平說，一旦服務中斷，情況不嚴重、不需住院的精障者，難道要塞回醫院？或等到他們失控了，爆出新聞來？

民團共同呼籲政府建立「中央保障、地方共責」制度，確保同儕支持服務與CRPD人權的落實，並啟動專案保障款，確保涉及精神病友服務的預算，視為國家核心法定社福專款專用款項。

心健司長陳柏熹表示，目前政府對地方的補助分為計畫性、一般性補助案。民團所提的服務，過去為計畫性，由衛福部全額補助，明年則改成一般性補助案，照《財劃法》，依地方財力，有相對應的自籌經費。目前處於過渡期，導致有些縣市沒有編，有些縣市有編。

「不能說沒錢就不做」，陳柏熹說，對於明年服務的銜接，心健司會函釋地方政府，要求編列預算，確保服務不中斷。而116年後，則會明確訂出地方自籌款的比例。