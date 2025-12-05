《財劃法》覆議案不邀卓榮泰報告 鍾佳濱：藍白不敢正視自己錯誤

今天立法院將表決行政院提出《財劃法》覆議案，鍾佳濱表示，藍白修正版本錯誤百出，沒有下限。（圖／李怡安）

行政院針對立法院三讀通過修正「財劃法」覆議案，今天（５日）立法院將進行表決，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白掌握國會多數，想做什麼就做什麼，再度修正的版本，錯誤公式還是存在，所以行政院窒礙難行提出２次覆議，然而藍白根本不在意，他們就是不想讓這個錯誤被攤在陽光下被讓全國人民看到，簡直就把立法院當馬戲團，痛批沒有下限。

鍾佳濱表示，在目前藍白掌握國會多數的情況之下，他們會跟前７次的覆議案一樣無法通過，會維持立法院的原決議。但是回顧一下，在野黨口口聲聲說，卓榮泰所領導的行政院把覆議當兒戲，創下了８次的復議紀錄。但別忘了，前面７次覆議當中有３個重要的法案；《立法院職權行使法》，在去年被憲法法庭宣告大部分違憲，另外《憲法訴訟法》被人民團體發起要公投，要來反制。而《財政收支劃分法》竟然是２度拿出來修法，也被行政院２次來覆議。

為什麼藍白不邀請卓院長來做報告？鍾佳濱表示藍白所通過的財劃法，在11月14號通過的版本，裡面仍然保有去年12月20號相同的錯誤，然而，藍白再度修正的版本，仍維持同樣的公式試算錯誤。「試想，你的考卷，考第二次還是犯同樣的錯誤，你當然認為老師不用幫你訂正」他痛批藍白就是不想讓這個錯誤被攤在陽光下，讓全國的人民看到同樣的錯誤完全沒有修正。

鍾佳濱痛批，這樣的《財劃法》，這樣的立法品質，不只是立法品質堪憂，他們簡直就把立法院當馬戲團，真的沒有下限。

鍾佳濱表示，現在在野黨掌握了國會多數，已經到了肆無忌憚，想做什麼就是做什麼，包括了動不動就逕付二讀、沒收討論，所謂的過水協商、黑箱表決，目的就是要逃避民意的監督，縮頭烏龜的作為讓國會蒙塵。



