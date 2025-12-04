《財劃法》覆議案協商！藍白不邀卓榮泰報告明表決 綠嗆請提不信任案

今天立法院針對行政院提出《財劃法》覆議一案進行朝野協商，最終是不讓卓榮泰列席報告，並決定明天進行記名表決。（圖／翻攝國會頻道）

上個月立法院三讀通過藍白《財劃法》修正案，對此行政院提出覆議，今天（4日）下午針對此案進行朝野協商，民進黨立院團主張要求由行政院長卓榮泰親自報告，然而藍白堅決反對。最後朝野協商結論，是不讓卓榮泰前來列席報告，並決定明天（5日）進行覆議案記名表決。民進黨團雖簽下協商結論，不過，黨團幹事長鍾佳濱表示，若在野黨認為行政院長卓榮泰不勝任、不稱職，那就請依照憲法增修條文規定，提起不信任案。

今天由立法院由韓國瑜主持朝野協商，針對行政院長對於財劃法提出覆議案一事。一開始民進黨團總召柯建銘先是表明，今年2月財劃法第一次覆議，行政院長有親自報告，這次應該要有行政院長來報告。

對此，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，此舉又創了特例，一任行政院長提了8次覆議，同一個法案還提了兩次，行政院長應知所進退，只要國會通過，他不想履行就用覆議案，覆議案沒有通過，也不下台。「所以，我們完全不覺得他有必要來立法院做陳腔濫調的報告，希望明天就能夠把實在不需要推出來的覆議案儘快來解決。」

國民黨團書記長羅智強則補充說，今天如果卓榮泰只是一兩次覆議，不讓他報告站不住腳，但卓榮泰已經覆議八次，這就是賴皮，不要浪費大家時間。

民眾黨立院黨團總召黃國昌則說，民眾黨對財劃法非常重視，去年三催四請，請行政院拿出版本，當時卓榮泰說「現行版本是最好版本」，直到立院三讀《財劃法》後，卓榮泰又突然拿出了院版本，到底發生什麼事？然後這次又要提覆議，就照議事規則表決，民眾黨立場沒有改變。

鍾佳濱強調，立法院應該要讓行政院這次再來說明，為什麼要針對《財劃法》兩度提出覆議，就是因為藍白不到一年財劃法修法了三次，才逼得行政院只好提請覆議，社會各界都在看。最後更直嗆，政院依法提請覆議，如果認為行政院長不勝任，那就請在野黨提出不信任案。

最後，韓國瑜宣告協商結論，一、各黨團同意 12 月 5 日院會報告事項處理後，同日改開全院委員會審查財政收支劃分法覆議案，審查時不邀請行政院長列席說明，由各黨團推派一位發言，每位委員發言 5 分鐘。二、全院委員會審查完，同日改開院會進行記名投票表決，各黨團推派一位擔任投開票監察員。投票時間一小時。

最韓國瑜在徵詢三黨黨團總召後，同意協商結論並簽名。朝野最終達成共識，明日院會改開全院委員會審查覆議案，並「不」邀請行政院長列席說明。



