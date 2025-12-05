《財劃法》覆議案失敗 卓榮泰：行政院沒有必須執行的壓力

針對第8次覆議失敗，卓榮泰表示，不經正常議事程序的決議，行政院沒有必須執行的壓力。（圖 / 行政院提供）

行政院日前提出《財劃法》覆議案，今天（5日）立法院院會投票審查，最終59：50否決覆議案。行政院長卓榮泰表示，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力

卓榮泰表示，其實從立法院拒絕安排行政院到立法院去做報告，而執意地表決，大概知道結果會是如此。

卓榮泰指出，最近一直以來國會的一些狀況，如審查法案不經討論、逕付二讀、強行表決；審查覆議案不經報告、不用答詢，也強行表決。這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰表示，行政院的報告把法案錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，如果經過答詢，會讓整個爭議更為清楚而明白，但是國會拒絕了這樣的一個程序跟結果。

卓榮泰痛批，不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力



