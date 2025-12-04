《財劃法》覆議案若遭否決 政院：將採取合憲救濟手段

行政院發言人李慧芝出席院會後記者會。行政院提供



行政院日前針對立法院通過的新版《財政收支劃分法》提出覆議，若最終仍被否決，是否只剩下提起釋憲一途?行政院發言人李慧芝今(12/4)日表示，行政院是憲法機關，有守護《憲法》的義務，未來會在《憲法》的框架下採取合乎《憲法》的救濟手段。但還是希望立法院回頭是岸，儘速審議院版《財劃法》，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

行政院今日召開院會，院會後記者會中被問及《財劃法》覆議案若被否決，政院是否會走釋憲一途時，李慧芝回應說，立法院11月14日通過的再修版《財劃法》，要求中央要再增加2646億給地方，總體金額會超過1兆4000億，中央將被迫舉債5638億，超出債務流量的上限，院長已經多次說明，不會依照這樣版本的《財劃法》編列預算，因為不能當違法的政府。

對於行政院是否會提出設算表，來說服地方政府一起支持院版《財劃法》?李慧芝表示，院長之前已經說得很清楚，包括立法院在兩次修《財劃法》的時候，他們也沒有公布所謂的設算表，而目前行政院跟地方政府的事權溝通，也是有在進行中。

有媒體詢問政院會否以更強硬的方式逼藍白坐上談判桌?李慧芝回應，院長在日前接受專訪中有說過一句話，就是在動盪中平衡、在衝突中進步，目前對覆議還是有期待，也希望立院能夠在覆議審議的15天的當中，再次全面地審視院版《財劃法》，另外，民進黨立院黨團也提出《財劃法》的暫行條例，那是要解決345億元無法分配的問題，事實上行政院跟民進黨立院黨團都持續密切的溝通合作。

她強調，最重要的還是希望在《財劃法》的覆議當中，把時間空間都拉出來，就像院長說的協商不到根本絕望不會放棄協商，至於《財劃法》對於一般民眾而言可能是比較陌生，因為《財劃法》跟《強制執行法》一樣，是一部處理程序的法律，是處理中央跟地方分配稅款的法律，就算法律系的學生在處理《強制執行法》的時候，可能對法規內容都不熟悉，要實際走一遍才會清楚。

李慧芝表示，今年初行政院針對當時的新版《財劃法》提出覆議案，在覆議案當中有提到公式分配的問題，但都被忽略了，直到今年正式開始編年度預算時，大家才發現真的有345億元無法分配，這部分在野黨後來也才發現公式真的有錯，那要怎麼讓大家對《財劃法》有感?其實《財劃法》對大家很遙遠，可是總預算很近，總預算的每1分錢都關係到大家，總預算是按照《財劃法》編製出來的，簡單的說，均衡的《財劃法》才有均衡的總預算，在各式各樣的版本中，只有院版《財劃法》才辦得到可以同時顧地方、顧民生、顧建設，也顧國防，所以在15天的覆議期間，希望立法院可以盡速思考行政院提出覆議案的理由，同時也審院版的《財劃法》。

