《財劃法》覆議案表決 藍白再度聯手封殺「拒讓卓榮泰至立法院報告」

立法院日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，但行政院後來自提版本，並將原本的《財劃法》修正案，移請立法院覆議，立法院今（5）日召開全院委員會處理覆議案，經過表決，在藍白人數優勢下，以59票反對、50票同意，覆議案未通過。

立法院11月14日三讀通過財劃法部分條文，行政院以修法有窒礙難行之處，在11月27日提出覆議案，而這也是卓榮泰任內第八次提出的覆議案。立法院長韓國瑜昨主持朝野協商，研商財劃法覆議案，民進黨團主張讓行政院長卓榮泰來立法院報告，藍白黨團堅決表示不同意，認為直接表決即可；最後朝野無法達成共識，韓國瑜宣布覆議案將於今天院會進行投票表決。

對於覆議未果後是否提釋憲，行政院發言人李慧芝日前表示，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，但仍希望立法院回頭是岸，儘速審議院版財劃法，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

