《財劃法》試算表 爆財部算不出來

立法院程序委員會25日在國民黨和民眾黨立委聯手，暫時擱置行政院版本《財劃法》修正草案。（趙雙傑攝）

行政院版《財劃法》修法草案已於上周送到立法院，不過，政院原本承諾25日提出各縣市試算表，藍委賴士葆昨日透露，財政部長莊翠雲打電話給他說「算不出來」，讓他直呼政院根本是閉門造車。藍白昨在程序委員會聯手，將政院版《財劃法》暫緩列案不處理。

台北市長蔣萬安25日表示，關於《財劃法》，台北市政府希望行政院可以盡快提出具體數字，再和各地方政府理性討論，他強調有試算的數字，才能與地方有意義的討論。

賴士葆昨指出，21日立法院長韓國瑜找財政部長莊翠雲、政院祕書長張惇涵，與國民黨團現任財委會召委林思銘和他一起討論，結論是財政部要在昨天提供試算表，才決定是否放行付委，「但部長打電話給我說，算不出來」。

廣告 廣告

由於拿不到試算表，藍白昨於程序委員會封殺政院版《財劃法》，經過表決，藍白以9票勝過民進黨7票，因此表決通過不列入28日院會討論。

國民黨團書記長羅智強說，藍白新版《財劃法》才剛通過，行政院有什麼意見，理論上應該等新版先實施一段時間，「不是說行政院版本不能討論，應該是讓新版先施行，看成效再來調整比較妥當。」

民眾黨團則痛批，政院版《財劃法》不只遲到整整1年，還想帶國家走回頭路，把修法之後應合理下放給地方的財源再度收回，走回中央集權又集錢的老路，行政院長卓榮泰聲稱各縣市分的錢會比之前多，事實上只是在數字上做手腳而已。

民進黨團幹事長鍾佳濱怒斥藍白藉人數優勢，在程委會阻擋政院版《財劃法》，形同將法案冰進冰櫃，本來財政僵局好不容易露出曙光，如今再次回到原點。

鍾佳濱說，短短1年修改同部法規3次，藍白修法速度真的快，但品質也是真的爛，藍白總喜歡「吃緊弄破碗」，碗破了不准別人補，撿起來還要繼續用，如果每部法規都1年修3次，還有什麼法有安定性可言？

財政部表示，院版的試算版本不是不給，是希望能更確定情況之下提供，據知，行政院與地方政府還要討論「事權」的劃分，尚有不確定的因素存在，財政部希望院版《財劃法》試算版本能夠「精確一點」。

財政部指出，過往財政部提供《財劃法》試算版本，地方政府會拿年度通知分配的數據和試算版本比較，若有出入，就會質疑中央政府少給或不公。因此這次財政部以更謹慎的態度來試算院版《財劃法》，期望在適當時機提供完整、精確的試算內容給外界參考。