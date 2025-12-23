財劃法、軍購案又被擋 朝野對罵

在立法院23日程序委員會中，民進黨立委舉標語抗議藍白及召委翁曉玲（中上）擋國防特別預算條例排入議程。（姚志平攝）

立法院23日程序委員會，行政院版《財劃法》、1.25兆軍購特別條例，被藍白以10比9表決再次暫緩列案，會場朝野對罵，國民黨團書記長羅智強痛批賴清德總統沒勇氣來立院報告軍購，民進黨立委則在台下反嗆國民黨沒付委討論勇氣。此外，AIT副處長梁凱雯22日分別與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，重申美國支持台灣強化防衛能力，也向李乾龍關切是否支持國防預算。

行政院為落實「賴17項」，18日將《國安法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》等4項修法草案送立法院審議，昨日程序委員會，藍白並未阻擋，上述4草案皆排入26日立法院會議程；不過綠委多個「立委赴陸報備」的相關修法提案、政院版《財劃法》以及「強化防衛任性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」則持續暫緩列案。

羅智強說，賴清德不敢針對軍購來立院備詢，真的丟臉，卡國防預算的就是賴清德；民進黨立委則在台下嗆，國民黨擋預算，不願意付委討論，「臭俗仔」。

行政院發言人李慧芝則表達高度遺憾，呼籲立院盡速實質審查，切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。

AIT也持續與國民黨中央溝通，梁凱雯22日分別與李乾龍及張榮恭會面，重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性，並強調「在應對相關挑戰時，對話具有重要價值」。張榮恭昨指出，與AIT會面時，他表達兩岸要避戰謀和，反台獨就是避戰，九二共識就是謀和，美方對此並未說什麼。

李乾龍則說，美方關切是否支持國防預算，也討論2026選情，他向美方表示國民黨對選情審慎樂觀，而只要是合理的國防預算，國民黨不會反對。