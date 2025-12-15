《財劃法》通過卓榮泰將不副署！朝野可能走向曝

政治中心／綜合報導



針對立法院日前三讀通過的《財劃法》，行政院長卓榮泰於今（15）日稍早召開記者會，公開表態政院「決定不予副署本次修法」；並主張此次修法違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權，強調若施行恐造成「無可回復」的重大危害，會導致國家發展停滯，立法院能負責嗎？《民視新聞網》也整理本次《財劃法》修法爭議，以及未來朝野可能的走向。







【什麼是「財劃法」？為何會引爆政治風暴？】

《財政收支劃分法》（簡稱財劃法）是規範中央與地方政府之間稅收如何分配的母法，牽動各縣市能取得多少經費，以及中央是否仍具統籌重大政策的能力。現行制度下，中央掌握主要稅源，再透過補助款與統籌分配稅款支援地方；一旦分配比例調整，等同重畫中央與地方的財政權力版圖，因此每次修法都高度政治化。

針對立院三讀通過的《財劃法》卓榮泰強調將不副署。（圖／民視新聞資料照）





【藍白通過版本 vs 政院版本差在哪？】

行政院版本主張「分階段調整、保留中央調度彈性」，避免一次性抽走中央稅源，衝擊國防、社福與全國性政策。至於藍白在立法院通過的版本，則是大幅提高地方可分配比例、直接入法明定公式，讓中央大幅下放財源，該版本將原本中央與地方約「75:25」的比例，調整為約「60:40」，此舉中央可運用的稅收空間被一次壓縮，卻未同步提出配套支出刪減或替代財源。





【藍白版本為何被批荒謬、窒礙難行？】

爭議核心包括：第一，只分錢，卻不用承擔相對應責任，地方拿更多錢，但中央政府仍須承擔全國性支出。第二，分配公式僵化，不考量景氣好壞、突發危機（疫情、天災、國防），如施行中央都難以即時調度。第三，財政失衡風險高，恐迫使中央舉債或排擠既有政策預算，被質疑是「政治討好地方首長，卻留下治理爛帳」。

藍白強推的財劃法將讓中央大幅下放財源，該版本將原本中央與地方約「75:25」的比例，調整為約「60:40」。（圖／民視新聞資料照）





【行政院「不副署」的法律定位是什麼？】

依憲政體制，法律經立法院三讀後，需由行政院長副署、總統公布。行政院若認為法案違憲、不可行或重大政策錯誤，可採不副署或不公布作為合憲救濟。





【朝野下一步可能動向？】

卓榮泰在記者會中指出，若在野黨對政院不副署無法認同，立法院可以依法對行政院長提出不信任案（倒閣）。若藍、白陣營定調推動倒閣，得先經全體立法委員三分之一以上連署，不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決，若全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內辭職，並得同時呈請總統解散立法院。總統在立法院通過對行政院長不信任案後，可在十天內發布命令解散立法院，此命令無須行政院長副署，解散後需在六十天內舉行立法委員選舉（包含區域與不分區）。





卓榮泰在記者會中指出，若在野黨對政院不副署無法認同可提倒閣。（圖／民視新聞資料照）





