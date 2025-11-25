《財劃法》院版修正草案遭擋 卓榮泰轟在野：雙標、為難政府

行政院院版《財劃法》修正草案遭擋，行政院長卓榮泰今批，這就是雙重標準、為難政府。（圖／李智為攝）

行政院提出院版《財劃法》修正草案，原要在今（25日）的程序委員會上決定是否排入28日的院會議程，但民眾黨立委劉書彬提議「暫緩列案」，並在藍白聯手下通過。對此，行政院長卓榮泰今批，這就是雙重標準、為難政府。

立法院程序委員會今天討論11月28日及12月2日的院會議程，針對行政院函送審議的《財政收支劃分法修正草案》列入議程報告事項，民眾黨團提議「暫緩列案」，獲國民黨團支持，民進黨團則建請議事日程草案照列。經過表決，最終藍白再挾人數優勢，以9比7票數，擋下政院版《財劃法》修正草案。

在野近日頻攻《財劃法》院版修正草案，國民黨立委許宇甄就說，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，這部修法草案只能淪為政治詐術。

針對《財劃法》院版修正草案遭擋，卓榮泰今天下午出席活動時受訪表示，立法院一年來三度修財劃法，哪次有在付委前提出任何的數字版本？「所以這個是雙重標準、為難政府」。



