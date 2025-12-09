《財劃法》陷僵局 卓榮泰：只要通過總預算什麼都能談

針對行政院擬不執行新版《財劃法》，卓榮泰強調立院先審中央總預算和國防特別條例預算，其他都可以談。（圖／林煒凱攝）

上週行政院提出《財劃法》覆議案遭立院封殺，行政院擬不執行新版《財劃法》。對此，今天（9日）卓榮泰出席「2025行政院與中華民國全國商業總會領袖座談會」表示，現在最重要是中央政府總預算及強化防衛韌性的特別條例跟預算，喊話立院應先將這2件事好好審議，其他都可以坐下來談，行政院無所不能談。

卓榮泰今天早上出席中華民國全國商業總會座談會，會前接受媒體訪問，對於新版《財劃法》修正案是否真的不執行? 他提及現在立法院最重要的2件事情，1件是趕快審明年中央政府總預算， 這是攸關全國人民能不能在明年讓政府順利施政，把國家發展、照顧人民最關鍵一筆總預算，另外，盡快審查強化防衛韌性的特別條例跟特別預算。

廣告 廣告

卓榮泰表示這2件，1件關係人民，1件關係國家的主權跟安全，但是立法院卻是步步進逼、層層地圍堵，提出了許多要花很多時間討論的議案， 包括國籍法、包括中配六改四等等，但這些都不是現在最急迫的，行政院最在意的是明年能不能順利執行政策，但是如果沒有中央政府總預算，所說的都成為一種想法而已，而不能成為一種做法。

卓榮泰表示，只要把中央政府總預算及強化防衛韌性特別特別條例好好審議， 其他的都可以坐下來談， 行政院無所不能談。

而卓榮泰在座談會致詞時再度提及近期《財劃法》爭議，他說立法和行政之間本來就應該是一起， 國家就應該是一體，但最近一些法案要行政院執行，他認為有困難。他以在場都是上市公司老闆為例，如果董事會或是股東會通過了一項的要公司執行的各種規定， 但違反了公司法或違反了種種證券交易的會計準則， 「不曉得各位董事長、各位負責人，你們該如何去執行？ 你們會不會執行？ 」

卓榮泰表示，立法院通過財劃法再修正版， 讓行政院多舉債2600億，然而明年中央政府總預算，政府已經舉債了3000億，如果再舉債2600億，達到5600億。 在公債法第15條算起來會增加2.1%的公債法的上限流量，所以行政院會變成一個違法編列預算的行政院，所以提出覆議，然而覆議也被否決。

卓榮泰指出，覆議理由就寫了其中345億分配不出去，中央、地方權限劃分不清。換句話說，錢從統籌分配款分給地方，但是事情都留在中央，中央沒有錢去做那件事情。而且各地方分配也非常不均，有的會多好幾百億，有的多的非常非常的少，各縣市變成富的越富，窮的沒有辦法變好。

卓榮泰強調過去10多年來，中央對地方做很多的補助，未來政府如果沒有按照中央地方的權限來劃分的話，將會陷成中央是一個空虛的中央政府。

他強調行政院版提出的財劃法，一年將可以多1800多億給地方當自主財源，中央不會違法同時，各地方政府的統籌分配稅款、一般性補助跟計畫性補助， 3個加起來給地方的補助都會比今年多，但很可惜，現在並沒有被立法院所接受。



回到原文

更多鏡報報導

卓榮泰稱《財劃法》修法沒有執行壓力 藍黨團酸「登基當皇帝」：就是標準獨裁政府

《財劃法》覆議案失敗 卓榮泰：行政院沒有必須執行的壓力

藍白封殺《財劃法》覆議案 李慧芝：行政院不會也不能執行違法法案