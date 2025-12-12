財劃法、1.25兆軍購 闖關再敗

立法院會12日院會表決通過民眾黨團提案將「不在籍投票法草案」逕付二讀，民進黨立委高舉標語表達應循序漸進的立場，並高喊「引狼入室」口號。（姚志平攝）

立法院會12日因議事日程未確認，開會時先處理朝野黨團所提議程草案，經表決通過國民黨立院黨團所提出的報告事項，其中未包含行政院版《財政收支劃分法》修法草案，及總金額高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，兩案付委闖關再度失敗。另外，民眾黨立院黨團提案的「不在籍投票法草案」則逕付二讀。

行政院版《財劃法》修法草案已在立法院程序委員會遭藍白聯手封殺2次，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」也未闖過上周程委會，9日藍白改變戰法，未持續在程委會提暫緩列案，而是提案將議程草案交付12日的立法院會處理。

立法院會經表決通過國民黨團所提出的議程草案，報告事項僅限列議程草案第1至50案議案，以及增列的26案議案，其中未包含行政院版《財劃法》修法草案及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，兩案再度遭藍白封殺。

另外，民眾黨團提案將黨團版的「不在籍投票法草案」自內政委員會抽出逕付二讀，經表決60票同意、50票反對，該案順利逕付二讀。

民眾黨團所提不在籍投票法草案明定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。