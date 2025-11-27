財劃法345億分不到「再修又暴增2646億」 張惇涵誠懇喊話了

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

藍白去（2024）年12月20日硬闖的新版《財劃法》，因分配公式的分母寫錯造成統籌分配稅款有345億元無法完全分配，甚至有多個縣市拿到的錢「不增反減」，國眾兩黨為了補救，11月14日又強勢三讀「暴衝版」修正草案，較去年新版增加2646億元，已違反《公債法》設定的流量上限15%，窒礙難行。對此，行政院秘書長張惇涵今（27）日表示，希望政院本次針對「再修版」（暴衝版）的《財劃法》修正草案後，朝野各政黨能有一定時間冷靜思考，是否有進一步討論的價值，別到了明年的此時此刻，又感嘆「早知如此，何必當初」。





針對《財劃法》修正案與地方溝通的狀況，張惇涵透露，財政部跟主計總處會持續跟地方政府聯繫；他再次呼籲朝野立委，回想去年12月通過《財劃法》時，政院提出覆議案，也很明確告訴立院公式計算錯誤、分母分子有問題，當時立院封殺了覆議案，也導致上週（11/14）又再三讀一次處理公式的修正案，「早知如此，何必當初」？

張惇涵說，希望這次政院提出的覆議案，朝野政黨都能有一定時間可以冷靜思考、好好討論政院的《財劃法》是否有進一步討論的價值，不要過了1年之後，到了明年的此時此刻，又再次感嘆「早知如此，何必當初」。

張惇涵提到，桃園市長張善政的建議很好，他昨天在主持桃市府市政會議時，明確提出應該可以從原則、公式來討論，再從數字來進行驗證，希望立院朝野各政黨，能讓政院版的《財劃法》進入到實質討論，來討論公式分配是否合理，指標分配是否均衡，是否能真的讓整體國家的財政分配、配置更得宜，讓地方有翻轉的機會，有照顧人民、建設地方足夠的預算，也讓中央有一定的財政能力能做跨域治理、治水工作、福利政策、加強國防，希望立院好好理性透過這次覆議案的契機，來審慎思考國家長遠的財政問題。







