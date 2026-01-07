財力分級台東縣與北市並列第一級 黃建賓批不合理

國民黨立委黃建賓。（黃建賓辦公室提供／陳薏云台北傳真）

中央預計為調整各縣市財力分級，據了解，115年度適用的新版財力分級，台東縣、新竹縣、新竹市與首都台北市並列第一級，除了台北市原列一級外，其餘3縣市皆大躍進，不過也代表未來中央補助款將大幅減少。對此台東縣立委黃建賓痛批，這不是升等的榮耀，而是沉重的負擔，中央根本是變相懲罰財政自律的台東縣，不合理的調整將造成台東縣財政巨大壓力，嚴重排擠偏鄉建設。

黃建賓表示，中央公告的財政級次第一級縣市，包括台北市、新竹縣市及台東縣，但台北市人口近 300 萬，年稅收約 1800 億元，新竹縣市則擁有科學園區作為重要財源，台東縣人口則只有約22 萬，年稅收僅約12億元，如此巨大差異，卻放在同個分配基礎，完全不合理。

黃建賓強調，對台東縣民更大衝擊的是，未來中央就可用財力級次為理由，減少對台東的補助，使台東若要推動地方建設、社會福利，都必須承擔更高比例的自籌款，造成地方財政龐大負擔，甚至排擠其他經費。黃建賓表示，在饒慶鈴縣長及縣府團隊努力下，台東可說是全國財政優等生，結果換來的卻是中央不合理的調整，難道中央要告訴各縣市，「欠債的人比較聰明？表現好反而會被處罰？」

黃建賓表示，先前立法院在野黨立委共同努力下，好不容易才為台東爭取每年增加134億元預算，結果中央政府至今不願意執行，現在還要透過不合理的財力級次認定，欺負台東人！黃建賓強烈要求中央，必須考量偏鄉縣市的人口結構、產業條件、稅收能力，重新檢視台東縣的財力級次及相關補助標準，用更細緻、更公平的方式看待地方財政，而不是把「財政自律」當成變相懲罰的理由。

