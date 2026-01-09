財力分級台東跟台北並列第1級 盧秀燕諷：有張惠妹就提升嗎？ 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

新版《財政收支劃分法》修正上路，行政院主計總處近日公布115年至117年各直轄市及縣市政府財力級次表，全台各地方政府財力分級明顯調整。台北市、新竹市、新竹縣及台東縣同列第1級，台中市、高雄市分別下滑1級，台南市從第3級降至第5級。台中市長盧秀燕今（9）日表示，她要替很多縣市發聲，他們被調整得莫名其妙，不符現況，以台東來講，跟台北市的財力相差1700億，但是都被列為第一級。

廣告 廣告

「台東因為有張惠妹，就提升跟台北市一樣嗎？」盧秀燕表示，以台東來講，跟台北同列第一級，有人就開玩笑說，不要以為台北可以辦張惠妹的演唱會，台東也可以辦得起張惠妹的演唱會，就把台東的財力分級拉高到跟台北市一樣第一級。

盧秀燕認為，台東縣跟台北市財力相差1700億，主計總處此次調整，未考慮地方財政狀況，且中央也沒和地方政府討論，財力分級與現況不符合。中央應該要跟地方商量，確實審視。

「在新年收到這樣的驚喜大禮包，實在令人非常不知怎麼回應。」台東縣長饒慶鈴表示，台東縣近年努力降低負債、改善財政結構，卻因財政表現被歸類為第1級，對地方政府並非正向鼓勵。

饒慶鈴質疑，台北市擁有近300萬的人口、稅收約1800億，台東只有22萬人口、稅收只有12億；而新竹市有新竹科學園區，台東縣則沒有，台東縣的財力是因為財政自律，卻因此跟台北市、新竹市一樣，被列為第1級的財務等級，是不是中央有一點錯亂了呢？

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

指台中財政辛苦努力籌錢 盧秀燕籲中央：全面補助營養午餐

台中捷運橘線將辦說明會 捷工局：整合海港與空港活絡觀光

【文章轉載請註明出處】