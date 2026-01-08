財力分級大洗牌！台東與台北同級 綠委意見不一：不知該笑還是該痛哭

記者楊士誼／台北報導

行政院公布新版「各縣市財力等級」，台東因財劃法修法，其財力等級躍升到與台北同等，綠委們對此意見不一。（圖／記者盧素梅攝影)

行政院主計總處公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，因財劃法上路，各縣市財力等級也出現洗牌，台東縣竟一口氣躍升四級，與台北市同列第一級。民進黨立委鍾佳濱今（8）日再次呼籲立院應審查政院版財劃法；立委吳思瑤則說，民進黨執政挹注地方，加上縣府的努力，使台東扭轉劣勢，應給予肯定。立委莊瑞雄則感嘆「不曉得要開心還是痛哭」，財力等級躍升，恐影響各部會給予補助的比例，希望行政院重新考量。

鍾佳濱指出，任何遊戲規則改變都造成參賽者優劣的改變，這是無庸置疑的。財劃法始終是中央跟地方，針對國家財政尋求「不盡滿意，但勉強可以接受相對較公平的方式」以分配財源，過去過度將焦點放在規則導致誰分得多、誰分得少，核心問題還是「你分得多或少，跟你要做的事情夠不夠用」。重點是中央或地方該做的事情，有無辦法透過合理財政分配找到對應的財源執行。

鍾佳濱也提及黃國昌先前曾說「要讓學童吃到熱的營養午餐」，但幾十年來學校未曾供應冷的營養午餐。為何會跑出這樣的政見？顯然對地方政府所要做的事物不夠瞭解，對經費與其來源不夠清楚、沒有辦法理解。他也表示，行政院的版本不見得完美，但至少是綜合過去多年經驗與地方經驗，是值得立法院好好審議的，再次呼籲將院版財劃法拿出來共同審酌。

吳思瑤表示，縣市財力分級是財政部過去至今存有的制度，都有一套嚴謹機制，一些過去資源貧瘠的縣市，如今成長、進步是正向的結果。她指出，民進黨執政下挹注地方資源，總統上任至今，補助款、統籌分配款已經破兆，來到史上新高，解決財政缺乏問題也成功扭轉財政劣勢。此外如台東等縣市能升為財力第一級的縣市，也要對縣府團隊表示肯定，中央給資源、地方有努力，反映在財政分級成績上，「有好的表現全民給肯定，台東縣的成長就是中央攜手地方改善財政自主最好的印證」。

莊瑞雄表示，不曉得要開心還是痛哭，對偏鄉而言，把台東的財力級別拉到跟台北一樣，代表台東也非常有錢，但產生的衝擊是中央對地方的各項補助，現在比例變少甚至沒有了「這還得了啊？」而財劃法修法在立法院吵來吵去，藍白在院會突襲修法，對總預算、財政產生很大的衝擊，但再怎麼衝擊，把台東拉到跟台北一樣有錢，對台東的衝擊太大，請行政院重新考量。

