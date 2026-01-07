財力級次跳升 投雲嘉東齊狂轟

台東縣長饒慶鈴（左一）7日表示，新版財力級次調整，恐將財政自律誤判為財力充裕，形同懲罰財政自律縣市。（蔡旻妤攝）

行政院主計總處調整各縣市財力級次，台東、新竹縣市、花蓮等都大幅升級，未來地方自籌款比率將提高，台東縣長饒慶鈴認為「如同懲罰財政模範生」，炮轟中央是否錯亂？雲林縣長張麗善質疑中央要逼地方舉債過日子，將行文中央嚴正要求說明。台南連降二級，市長黃偉哲則認為是不得不然的結果。

中央將各縣市財力級次大洗牌，新竹縣市都從第三級躍升第一級，台東更出現驚人跳升，一口氣從第五級躍上第一級，饒慶鈴痛批「懲罰財政模範生」，台東把每一分資源用在對的地方，卻被要求與首都及新竹承擔相同配合款比例，制度明顯失衡；北市有將近300萬人口、稅收約1800億，台東僅22萬人口、稅收12億，竹市有竹科，台東沒任何科學園區，「所以，因為我財政自律，而讓我跟北市、竹市一樣，被列第一級，中央是不是有點錯亂呢？」

花蓮縣「三級跳」從第五級升至第二級，小幅升等的縣市包括金門縣、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣、雲林縣。藍營執政的花蓮縣府認為宜花東及離島優於高雄、台南等直轄市，「顯然與實際狀況不符」，恐加劇縣市間「垂直公平」惡化。綠營執政的嘉義縣府也說，嘉縣由第五級升為第四級，確實對財政調度形成實質壓力。

「雲林縣什麼時候變得這麼有錢？」張麗善昨錯愕說，不解中央提升財力的依據，雲林至今未獲中央實質、充裕的財政挹注，將回文請中央說明財力提升的具體評估標準，嚴正表達立場；她質疑，中央是否評估財劃法修正後地方政府預算可增加，乾脆調升地方政府財力等級，左手給、右手扣，「等於逼著我們舉債過日子」。

南投縣長許淑華認為，調整根本不合理，且縣府剛還清債務，財力級次就升等，等於變相懲處，將提聲復。

而台中、高雄、基隆、彰化排名下滑一級，台南連降二級最多，黃偉哲說，新版財劃法使得台南財政見窘，相較台北還能喊出營養午餐免費，台南卻明顯收入大幅減少，「朱門酒肉臭、路有凍死骨」。