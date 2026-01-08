財力級次跳級與台北並列 陳瑩：台東被新版財劃法懲罰了 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

中央昨日出爐的「各直轄市及縣市政府財力級次表」顯示台東縣的財力級次上升與台北市並列。對此，立法委員陳瑩今（8）日表示，這就是按照國民黨提案的財劃法版本所計算出來的結果，讓台東和台北看起來一樣有錢，但台東不該成為錯誤修法下最大的受害者。

陳瑩表示，大家都很詫異，雖然在縣長饒慶鈴的帶領之下，台東縣政府嚴守財政紀律、也努力還債，但財力級次過去幾年仍一直維持在第5級，顯然這「有沒有努力還債」並不是這次突然跳級的主因。

「必須說，台東是被新版的財劃法給懲罰了！」陳瑩指出，過去饒慶鈴能夠屢屢獲得五星級縣長的美譽，也因為有中央補助款全力支持台東的地方所需。如果沒有中央補助，原本就遠遠落後台北市的台東，未來在教育、交通、醫療、農業要怎麼辦？就算台東多了一百多億，又怎麼跟台北一千多億的統籌稅款比呢，沒了這些補助款要台東人怎麼辦？

陳瑩呼籲，台東不應該成為錯誤修法下的最大受害者，目前行政院已提出更為兼顧區域均衡的新版本，她也在此呼籲立法院應儘速進行審查。

「守護台東的發展，我們絕不退讓。」陳瑩強調，她會持續在中央全力爭取，要求重新調整台東的財力級次，並確保中央補助款能夠穩定到位。

照片來源：陳瑩臉書

