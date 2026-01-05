財務糾紛惹怨 男子被對方帶人持辣椒水與棍棒攻擊

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市47歲朱姓男子與曾姓男子有財務糾紛，今天凌晨3點多，曾男夥同陳姓男子約出朱男在中壢區中北路碰面，等朱男現身，曾、陳二人涉嫌分持辣椒水與棍棒攻擊朱男，警方獲報迅速趕往處理，逮回陳男、但曾男已逃逸，將依傷害罪嫌究責。

警方表示，42歲曾男當時夥同29歲陳男前往中北路1處巷弄，看到朱男現身，他們就衝上前去攻擊朱男，隨即逃逸；警方獲報趕抵，壓制陳男，並緊急將額頭撕裂傷的朱男送醫治療，至於曾男已逃逸，後續將通知曾男到案，依傷害罪嫌將曾男、陳男送辦。

