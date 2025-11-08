財務風波先放一旁！家寧新片香汗淋漓 到「秘密基地」成就感滿載
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
百萬YouTuber頻道「眾量級 CROWD」情侶家寧與Andy分手後，2人因頻道財務管理等產生糾紛，雙方接連拍片相關指控，全案已進入司法階段。而Andy近日又發布影片指控，遭家寧一家四口聯手找網軍與知名藝人抹黑，事件持續延燒，不過家寧仍照常更新頻道「秘月期POPOO」，最新影片中，她前往有機菜園體驗務農，還被老闆稱讚「很會種、很會切」，讓她笑說：「是不是該轉行了？」
新發布的影片中，家寧換上農作裝備，進入有機菜園採收農作物，也幫觀眾解答茄子躲在哪？地瓜葉怎麼挑嫩尾？切筍子要注意什麼才不手殘？柳丁要怎麼選？影片中豔陽高照，她因此全身流汗，表示「本來以為是放風，結果滿身汗；本來只是找菜，最後卻把心情也帶回來。」直言爆汗卻能滿載而歸，讓她覺得很有成就感。
過程中她認真投入的模樣，也讓菜園老闆誇口：「她很會切、手腳俐落，真的蠻適合務農的！」家寧還開玩笑回應：「被這樣誇我都要飛上天了！」還笑說「是不是該轉行了？」影片一出引起大批粉絲熱議，「太優質的視頻啦！！！」、「+0越來越美了~拍的影片也超優質!」、「認真的農夫」。
