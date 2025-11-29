財團法人臺北市政府警察局員工子女獎學基金會舉行第64屆獎學金頒獎典禮 學子齊聚共襄盛舉

圖說：頒發獎學金予受獎學生(左起第3位為獎學基金會董事長李西河，右起第1位為貴賓陳達志董事長)。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局為獎勵員工子女努力向學，促進家庭和樂，11月29日在局大禮堂舉行「財團法人臺北市政府警察局員工子女獎學基金會」第64屆獎學金頒獎典禮。頒獎典禮由局長李西河親自頒發獎學金及獎狀，並與受獎學生及家屬合影留念，場面溫馨隆重。

圖說：董事長李西河 (左起第3位) 及貴賓臺北市民防大隊市大隊長李瑞彬(右起第1位)頒發獎學金予受獎學生。

該基金會於民國82年成立，迄今已滿32年，每學期頒發獎學金及獎狀，激勵無數警察子女奮發向上。至今累計得獎學生已超過1萬2,800人次，本次共有402名學生獲獎，其中77名學生親自出席頒獎典禮，親身感受榮譽與鼓勵。

圖說：基金會董事(長)與捐款貴賓合影留念。

典禮中特別感謝松山慈惠堂、福利文創工作室、矽格股份有限公司、豐台特用半導體股份有限公司、財團法人台北市景美集應廟、銀鐸實業有限公司及廣運機械工程股份有限公司等單位熱心公益捐助，同時，也感謝儀達股份有限公司董事長陳達志多年慷慨捐贈獎學金，造福莘莘學子，貢獻卓著，為基金會發展及學子成長提供重要支持。此次頒獎典禮不僅表揚優秀學子，也展現警察家庭與社會各界攜手推動教育的溫暖力量，鼓勵孩子們持續努力、勇敢追夢。