財團炒地 蔡麗青要市府硬起來

議員蔡麗青關心安南區各項建設和市府團隊整體經營腳步，要求上緊發條。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南多處重劃區土地面臨小蝦米的小地主對戰財團大鯨魚訴訟問題，議員蔡麗青指財團炒地皮，從未回饋地方，還興訟，導致小地主只得花錢守護家園，要求市府硬起來，避免大財團強勢闖關。地政局強調，會依法行事。

蔡麗青也指許多土地漁電共生，實際上面種電，下面掩埋廢棄物，要求徹查。環保局表示，市長黃偉哲要求核准種電的土地約六百多場，全面清查土地是否掩埋廢棄物。

她也痛批市府許多單位慢半拍，跟不上市府團隊腳步，舉社會局包括弱勢扶助、安南區托育資源中心進度遭卡關質詢，社會局回答工程延宕，明年八月仍可招生，讓蔡麗青不滿，指工程進度若有問題應跨局處協調，而非一再拖延，讓民眾苦等。

台南是文化古都，藝術團體多，場地不足，尤其台南文化中心年底將啟動第二期整修計畫，市府應提出配套措施，解決展場不足問題，文化局指採公開申請方式，目前採縮短展期方式，讓大家有機會展出。蔡麗青建議司法博物館和南美館交陪共營，並妥善運用城市角落空間。她指許多青少年在台南文化中心長廊練習街舞，沒有鏡子、置物架，光線也不足。黃偉哲允諾，當地環境不優，最晚明年初優化，可以多找一些建物側牆設置，讓愛跳舞的青少年有練習處。文化局指在台南、新營文化中心廣場及綠川鏡廊等地規劃。

蔡麗青也關心安南圖書館、李科永圖書館進度。文化局指預計明年初發包，四月動工，一一六年底完工，一一七年啟用。