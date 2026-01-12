財報季將至！ 美股四大指數收高、台積電ADR大漲超過2.5%

美股四大指週一收高，台積電ADR大漲8.16美元，漲幅為2.52％。（示意圖：motion elements）

市場淡化美國司法部對聯準會主席鮑爾展開刑事調查的疑慮，並關注即將到來的第四季財報，美股四大指週一收高，大型科技股大多小幅上漲，台積電ADR大漲8.16美元，漲幅超過2.5％。（請聽AI報導。）

美國司法部門調查聯準會的消息傳出之後，衝擊投資人信心，導致美股三大指數週一開盤全部開低，道瓊工業指數一度重挫超過400點，不過盤中都回升，標普500與道瓊工業指數收在歷史新高，晶片與科技股多數走高。

道瓊工業指數週一收盤上漲86.13點，漲幅為0.17％，收在49590.20點，標普500指數上漲10.99點，漲幅為0.16％，收在6977.27點，那斯達克指數上漲62.56點，漲幅為0.26％，收在23733.90點，費城半導體指數上漲36.06點，漲幅為0.47％，收在7674.84點，台積電ADR上漲8.16美元，漲幅為2.52％，收在331.79美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。