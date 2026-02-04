財報季能帶美股繼續攻高？阮慕驊看「這數據」表現驚人：牛市維持條件滿足了

美國企業近日陸續發布上一季財報，其中標普500指數成分股的公司營運表現超出預期，對此，財經專家阮慕驊指出，這個數據不僅非常重要，更是美股若要維持牛市的「必要條件」之一。

阮慕驊在臉書發文表示，已經有33%的標普500指數成份股，發布去年第4季財報，目前整體盈利增長達11.9%，超出原預期數8.3%甚多，且75%成份股盈餘超過預期。如果最終數據顯示為11.9%，這將是連續第5季超過兩位數增長。

阮慕驊強調，這個數據非常重要，主要原因是美股，包括標普500指數的估值不低，目前為22.2倍（未來12個月），遠高出其過去5年和10年均值。「美股若要維持牛市，必要條件之一就是盈利必須持續超出預期的增長！」

阮慕驊指出，每季追蹤並判斷未來美股盈利增長的方向，將會是今年台美股市長線行情判斷的重點。

