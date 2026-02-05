ＡＭＤ財報後大跌恐拖累台股？ 報告曝光

財經中心／廖珪如報導

美國晶片大廠超微半導體（AMD）公布財報，2025 年第四季營收首度突破 100 億美元大關，繳出優於市場預期的成績單。AMD 第四季營收達 103 億美元，年增 34%，遠高於市場預期的 96.4 億美元；非 GAAP 每股盈餘為 1.53 美元，優於分析師預估。然而，公司對第一季提出相對保守的營運展望，引發投資人失望情緒，股價在盤後交易中一度下挫逾 7%。AMD 預估第一季營收約 98 億美元，隱含約 5% 的季減幅度，在 AI 資本支出維持高檔的背景下，被部分投資人解讀為短期成長動能放緩的訊號。

毛利率結構解析：一次性回沖因素引發獲利品質疑慮

獲利結構亦成為法人關注焦點。AMD 第四季非 GAAP 毛利率為 57%，不過財報顯示其中包含約 3.6 億美元的庫存準備回沖。若排除此一次性因素，實際毛利率約落在 54% 至 55% 區間，使市場對 AI 晶片高毛利能否持續產生疑慮。執行長蘇姿丰在法說會中表示，2026 年將是公司 AI 產品全面放量的關鍵年度，第一季表現受季節性因素及遊戲機晶片需求下滑影響屬正常現象。她強調，AI 運算需求具備長期成長趨勢，未來數年成長動能不變，MI 系列加速器的出貨節奏將是後續觀察核心。

資料中心部門表現亮眼：伺服器處理器與 AI 加速器續強

從業務結構來看，資料中心部門仍是最大亮點。第四季資料中心營收 54 億美元，年增 39%、季增 23%，反映 EPYC 伺服器處理器與 AI 加速器需求持續擴張。相較之下，客戶端與嵌入式業務表現較為分歧。分析師指出，AMD 此次股價修正主要反映市場先前對 AI 成長預期偏高，在財測未進一步上修的情況下出現重新定價。多數法人認為，短期波動不代表基本面轉弱，但投資人對成長節奏與獲利品質的要求已明顯提高。

