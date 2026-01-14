財報有異！冠軍建材獨董、會計師巫永固 涉內線避損26萬遭起訴

【記者謝亞庭／台北報導】是上市公司冠軍建材獨董，同時亦擔任會計師的巫永固，因提前得知冠軍建材子公司財報有異，涉嫌在公司發布「會計師出具保留意見」重訊前，早一步於禁止交易期間內，將手上持股共計298股拋售，規避擬制性損失合計近26萬元。台北地檢署今（14）日偵結，依涉犯《證交法》內線交易罪嫌，起訴巫男。

起訴指出，由冠軍建材100%持股的孫公司「信益中國」公司，於2020年以存貨及品牌作價方式，與「大陸海鷗住宅工業」公司共同經營「海鷗冠軍」公司。2024年1月起，冠軍建材陸續取得列入合併財報、有關各子公司的財務資料，卻僅有信益中國未認列海鷗冠軍的相關損益。

因此，冠軍建材透過海鷗冠軍所提供2023年1月至10月的財務報表，推估同年11月至12月的損益，並作成公司2023年度財報。針對這份2023年度的財報資訊，公司亦曾在2024年3月6日的董事會上討論。

隨後於2024年3月28日下午，冠軍建材發布「112年第四季會計師出具保留意見」重訊。此一利空消息公開前3個營業日，公司股票收盤價累計跌幅0.87%；消息公開後次1營業日跌幅4.56%，大於同類股跌幅0.46%；累計消息公開後3個營業日，股票收盤價跌幅14.72%，亦大於同期間同類股累計跌幅1.37%。

然而，巫永固卻在提前得知財報有異的利空消息後，於禁止交易期間內，接連以他人證券戶賣掉手上持股共298股，若以消息公開後10個營業日均價9.82元計算，相當於規避擬制性交易損失25萬9620元。

台北地檢署今日偵結，由於巫永固於偵查時坦承犯行，並繳回犯罪所得25萬9620元，除依涉犯《證交法》內線交易罪嫌起訴巫男，也建請法院依法減輕其刑。

