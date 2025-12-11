財報有隱憂！甲骨文盤後崩11% 輝達、超微紛下挫

甲骨文最新財報優於預期，但市場憂心投資債務，使得盤後股價大跌11%。（圖：Motion Elements）

甲骨文周三盤後公布到11月30日的2026會計年度第二季財報，儘管每股盈餘（EPS）大幅優於市場預期，但是，由於單季營收低於分析師普遍共識，總體營收也不如預期，季度自由現金流（FCF）更罕見轉為-100億美元，導致股價在盤後交易中暴跌11%。甲骨文財報有隱憂，拖累AI族群走弱，包括輝達、超微及雲端服務商CoreWeave紛紛下挫。

根據公司公布的財報，甲骨文總營收比2025財年同期成長了14%、淨利潤成長到61.4億美元，也就是每股2.14美元，遠高於2025財年同期的31.5億美元和每股1.13美元。調整後總營收實際是160.6億美元，略低於預期的162.1億美元。而每股盈餘實際是2.26美元，優於預期的1.64美元。

廣告 廣告

雲端業務部分，雖然整體收入年增34%到79.8億美元，雲端基礎設施收入更年增68%至41億美元，表現可圈可點，但還是難掩總體營收不如預期的失望情緒，這也讓市場對甲骨文在AI熱潮中的成長動能產生疑慮。

在財務面，甲骨文為擴張雲端布局，過去一年資本支出高達350億美元，並在9月新增180億美元債務，用於推進資料中心建設專案「Project Stargate」。但本季自由現金流轉為-100億美元，遠低於市場預期的-52億美元，使財務槓桿風險浮上檯面。

在甲骨文公布財報之後，盤中股價最終上漲0.67%，但盤後股價則是重挫10.5%，來到每股200.4美元的價位。公司股價在11月暴跌了23%，創下從2001年以來最差的單月表現。到周三收盤，甲骨文股價已經比9月的歷史高點低了32%。儘管如此，甲骨文2025年至今的股價還是上漲了34%，優於那斯達克指數同期22%的漲幅。