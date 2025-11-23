財報見真章！12檔迎籌碼活水準備搶進

財經中心／師瑞德報導

櫃買中心23日公告最新融資融券交易名單調整結果，依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上櫃公司依規定公告申報的114年第3季財報每股淨值，據此決定自114年11月24日起恢復或暫停部分個股的融資融券資格。

每股淨值回到票面之上 鴻翊等12檔恢復融資融券

櫃買中心指出，鴻翊（3521）、博士旺（3555）、三一東林（3609）、光耀（3666）、天良（4127）、飛寶企業（4413）、永彰（4523）、聯光通（4903）、九豪（6127）、安鈦克（6276）、福華（8085）及琉園（9949）等12檔股票，因114年第3季每股淨值已高於票面，符合融資融券恢復條件，將自11月24日起恢復信用交易。市場解讀，這類個股先前受淨值壓線影響、信用交易受限，如今恢復後，籌碼周轉與交易彈性可望回溫。

淨值跌破票面 燦星旅等6檔11/24起暫停信用交易

相對地，燦星旅（2719）、斐成（3313）、浩鼎（4174）、訊達（6140）、生華科（6492）及佑華（8024）等6檔，因最新財報顯示每股淨值低於票面，未達融資融券持續開放標準，櫃買中心公告自11月24日起暫停融資融券交易。不過櫃買中心也強調，暫停僅限新增融資融券，投資人原有部位的了結交易不在此限，以避免影響既有風險控管與市場秩序。

