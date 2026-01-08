財報造假詐投資人1.2億 廷鑫興業前董事長遭訴

廷鑫興業公司顏姓董事長涉嫌以不實財務資訊騙取被害人投資1.2億元，台中地檢署依違反《證交法》等罪嫌將顏起訴。（李京昇攝）

大型鋁合金熔煉公司「廷鑫興業」去年才因財務危機下市，未料風波仍未平息，57歲顏姓董事長涉嫌以不實財務資料，謊稱公司仍握有高達16億元存貨，使投資人誤信出資，受害金額達1億2000萬元。台中地檢署偵辦後，去年底搜索並聲押顏男獲准後，案件近日偵結，檢方依違反《證交法》等罪嫌將顏起訴。

檢方調查發現，顏男民國112年11月30日，明知廷鑫興業實際財務狀況早已惡化，仍對外宣稱公司存貨高達16億元，占總資產比例47.1％，營造財務穩健假象，作為洽談出售股權與經營權的籌碼，使投資人信以為真，交付1億2000萬元資金想購買股權。

被害人事後前往台南廠房及安平保稅倉庫實地盤點，才發現現場僅有3、400萬元庫存，與帳面數據嚴重不符。顏男更將1億2000萬元款項挪用，作為清償個人債務使用。

檢方指出，顏雖稱公司還有16億元存貨，但清查發現，112年8月1日起，公司台南廠區及保稅倉庫都剩下零星存貨，顏至今也未能提出合理說明及可供查核的佐證資料，影響公司股票交易秩序，進一步侵害投資人及被害人財產權益。

檢警調長期比對財務報表、倉儲進出紀錄及金流資料，去年12月11日同步搜索位於顏男西屯區居所、廷鑫公司台南廠房等處，並向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方近日偵結，認定顏男已涉及加重證券詐偽、虛偽記載財務報告及背信等多項罪嫌，不僅破壞市場交易秩序，也嚴重侵害投資人權益，依法將他起訴。