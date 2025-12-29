財委會初審通過2法 進口麥芽、啤酒花零關稅 車籍同身心障礙者戶籍免牌照稅

立院財委會今天初審通過海關進口稅則、使用牌照稅法部分條文修正草案。李政龍攝



立法院財政委員會今（29）日審查《海關進口稅則》及《使用牌照稅法》部分條文修正草案，為增加國內生產啤酒競爭力，初審通過進口麥芽、啤酒花等啤酒製造原料進口零關稅；另，為照顧身心障礙者，放寬車籍與身心障礙者同一戶籍者，能享免徵使用牌照稅。

包括民進黨立委徐富癸、國民黨立委黃健豪、陳菁徽、林思銘等人擬具海關進口稅則部分條文修正案。日前因中國大陸進口啤酒傾銷，對國產啤酒造成極大競爭壓力，為降低國產啤酒製造成本，多位立委提案進口麥芽、啤酒花等釀造啤酒原料進口零關稅。

日前審查時，財政部已表態，據農糧署表示因大麥及啤酒花國內尚無經濟規模栽培，且調降相關進口原料關稅，反而有利國產啤酒銷售，增加菸酒稅、營業稅及營所稅等收入，對調降麥芽及啤酒花關稅稅率無意見。

關務署長彭英偉今天補充說明，我國進口麥芽主要來自法國、比利時、德國等地；進口啤酒花主要來自國（占比47%）、衣索比亞（占比45%）等地。

最終立委無異議通過立委提案，進口未烘製麥芽、烘製麥芽；霍布花（蛇麻毬果，即啤酒花）進口零關稅。

至於民進黨立委郭國文、吳秉叡等人提醒，對中國進口啤酒課反傾銷稅後，已發現越南進口啤酒增加，恐有啤酒洗產地疑慮。國庫署長陳柏誠坦言，對中國啤酒課反傾銷稅後，確實發現市售進口自越南製的百威、麒麟等品牌啤酒變多了。

關務署長彭英偉則說明，對中國進口啤酒申請反傾銷稅後，確實進口越南啤酒增加滿多的，但這些品牌確實也有在越南設啤酒廠，進口量增加但進口價格未變。財政部會密切關注是否越南啤酒也有傾銷疑慮。

至於現行《使用牌照稅法》第7條、第8項規定，為照顧身心障礙者，領有手冊或證明者，其本人所有車輛免牌照稅；若因本人身心障礙情況，致無駕照，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用之車輛，可免牌照稅，但以一輛為限。

考量當前高齡化、少子化，身心障礙者與被照顧者未必為二親等，即便是二親等也未必同戶籍。由於牌照稅為地方稅，考量地方稽徵困難性，最終通過增加一彈性，車籍遷到與被照顧者同戶籍者，也能享免徵牌照稅。

賦稅署長宋秀玲則補充，修法後，每位身心障礙者使用之車輛免徵牌照稅仍以一輛為限，並釐清免徵牌照稅適用順序，依序為身心障礙者本人；配偶或同一戶籍二親等以內親屬；最後才是車籍與被照顧者同戶籍者。

