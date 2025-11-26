[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

立法院財政委員會今審議第五期前瞻及114年度追加預算解凍案，立法委員陳亭妃持續聚焦台南治水預算，並盼加速完成進行中之水利及各項經濟產業建設。

財委會審議前瞻及預算解凍案 陳亭妃聚焦台南治水建設。（圖／陳亭妃辦公室）

丹娜絲颱風及接連豪大雨造成淹水重創台南，彰顯治水工程及預算的重要性。陳亭妃一一盤點橋樑改建、抽水站建置及排水系統改善工程，並要求行政單位加速工程，以應台南迫在眉睫的治水需求。

陳亭妃指出，包括菁寮、安定、北門、曾文溪及鹽水溪等，前瞻預算共支應了台南14項排水系統計畫，對急需改善水利建設的台南是當務之急。她也同時要求內政部強化抽水站量能、農業部改善農田排水系統。

在追加預算部分，陳亭妃聚焦於沙崙智慧綠能科學城的產業支持上，要求行政部門協助產業發展如AI、低碳永續發展等面向，讓企業能在全球經濟環境變動中提升競爭力。

