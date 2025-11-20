財富女神投震撼彈 王宥忻「梅開二度」再嫁前夫

王宥忻在親友的祝福下，與前夫翁總於北投戶政事務所再結連理、公證結婚。（圖／女神愛啪啪 IPAPA提供）

「財富女神」王宥忻投下震撼彈，昨（19日）在親友的祝福下，她與前夫翁承旭（翁總）於北投戶政事務所再結連理，公證復婚！ 王宥忻坦言，離婚後的世界很奇妙，她遇過不少追求者，但最終發現最了解、最能陪伴她的人，原來一直都在身邊。她誠實面對自己的心，表示：「我的兩次婚姻，都嫁給同一個人。」她笑稱自己的人生宛如八點檔本土劇。

王宥忻2023年和結縭12年的翁總結束婚姻，當時兩人以成熟方式分開，維持在同一屋簷下共同育兒。時隔近兩年，王宥忻勇敢聽從內心，主動挽回這段情緣。昨天在孩子的牽引和共同事業目標催化下，兩人決定再次攜手。王宥忻回想第一次結婚因經濟考量未辦婚宴，這次夫妻倆也承諾將擇期舉辦一場盛大的婚禮，好好彌補遺憾。

王宥忻在喜訊發布時感動表示，今年的生日因為婚禮與祝福，感覺被愛包圍得滿滿的。她感謝身邊所有支持她的人，更感謝先生與家人讓她再次相信幸福的模樣。這場「梅開二度」的復合故事，證明了真愛能戰勝一切，也為演藝圈增添一則溫馨佳話。

