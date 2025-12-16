財富女神狂撒400萬犒賞員工！王宥忻領軍「印鈔機」組女團F40

王宥忻攜手關關、Cony、艾軒三位商界女力組成話題女團「F40」。女神愛啪啪提供

由「財富女神」王宥忻領軍，攜手關關、Cony、艾軒三位商界女力組成的話題女團「F40」，近日受邀登上「白雪綜藝·劇團」30 週年演唱會舞台，獻出成團以來的首次公開演出。平日縱橫商場、決策果斷的女總裁們，這回為了圓一個女團夢，全面投入唱跳訓練，直言這段過程堪比「極限生存挑戰」。

F40坦承，一切幾乎從零開始。關關自嘲，上一次認真跳舞已是幼稚園畢業典禮，四人為了擺脫「同手同腳」的窘境，反覆練舞超過百次，只求能順利站上舞台。唱歌同樣是一大關卡，艾軒更笑說：「以前要我開口只有兩個情況，不是我喝醉，就是別人喝醉，這次是真的拿命在拚。」

高強度的訓練也帶來不小壓力，甚至衍生出不少荒謬插曲。關關透露，曾因壓力過大，半夜夢到自己簽了「大體捐贈同意書」，驚醒後還把老公搖醒，認真表示「我要出門捐軀了」，讓對方當場哭笑不得。Cony則形容每次練完舞都痠痛到「靈肉分離」，直呼全身像不是自己的。

F40另一個備受討論的身分標籤，是四位成員皆曾歷經婚姻轉折。面對外界戲稱她們是「離婚姐姐聯盟」，團員不但毫不避諱，反而以幽默態度回應，甚至霸氣笑說：「我們抓猴不只靠科學，還有女人的第六感！」談及最想代言的產品，姐姐們展現少女心，點名婚紗與瘦身美容，希望傳遞「女人無論走到哪個階段，都值得為自己漂亮一次」的正能量。

舞台上拚命，私下搞笑，但在事業經營上，F40實力驚人，她們私下搞笑，但在生活中可是不折不扣的「印鈔機」。王宥忻帶領團隊經營的品牌「女神愛啪啪」成立短短半年便創下亮眼成績。為犒賞夥伴的付出，她更宣布將豪砸400萬元，帶領109位團隊成員與粉絲飛往越南共度耶誕，展現女力團隊說到做到的豪氣作風。



