財富女神王宥忻狂撒400萬 犒賞百位員工出國放電

王宥忻狂撒400萬台幣，帶領109位夥伴與粉絲飛往越南歡度耶誕。（圖／女神愛啪啪提供）

由「財富女神」王宥忻領軍，集結關關、Cony、艾軒，4位商界女強人組成的話題女團「F40」，近日受邀擔任「白雪綜藝·劇團」30週年演唱會嘉賓，獻出成團後的舞台處女秀。這群在商場呼風喚雨的女總裁們，為了圓夢挑戰唱跳，卻面臨「極限生存挑戰」。

F40坦言，從「五肢殘」到站上舞台簡直是從零開始。團員關關幽默自爆，上次認真跳舞已是「幼稚園畢業典禮」，為了洗刷「肢體障礙」標籤，4人狂練超過100次舞步。連歌藝也是一大罩門，艾軒語出驚人：「以前要我開口只有兩個條件：不是我喝醉，就是別人喝醉，這次真的是拿命在拚。」

高強度訓練帶來的身心壓力極大。關關透露超荒謬插曲，某天半夜她夢到自己簽了「大體捐贈同意書」，驚醒後還搖醒老公大喊「我現在要出門捐軀了」，笑翻全場。Cony也形容訓練後全身痠痛到「靈肉分離」，大嘆：「現在全身都不是自己的！」

F40受邀擔任「白雪綜藝·劇團」30週年演唱會嘉賓。（圖／女神愛啪啪提供）

F40最具話題性的標籤，莫過於4位成員皆離過婚，她們組成「離婚姐姐聯盟」不避諱過往。面對網友戲稱她們最適合代言「徵信社」，F40霸氣回應：「我們抓猴不只靠科學，還有女人的第六感。」她們點名最想代言婚紗與瘦身美容，希望能傳遞「女人無論何時都值得漂亮活著」的正能量。

私下搞笑，但生活上她們是不折不扣的「印鈔機」。王宥忻帶領經營的「女神愛啪啪」成立僅半年，營業額就突破兩億台幣。為了犒賞團隊，王宥忻更霸氣宣布將斥資400萬台幣，帶領109位夥伴與粉絲飛往越南歡度耶誕。

