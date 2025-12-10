財富女神王宥忻霸氣催生熟齡女團 成員自揭「入獄、遇小三、警局驗尿」八點檔人生

女團「F40」由王宥忻、關關、Cony、艾軒組成。（圖／女神愛啪啪提供）

由「財富女神」王宥忻親自操刀打造的熟齡女團 「F40」 正式成軍，F40由王宥忻、關關、Cony、艾軒組成，王宥忻表示加入女團的條件設定超級吸睛：「必須年過 40 歲，而且離過婚。」而4位成員都是在婚姻中重新認識自己，堪稱是全台「最有故事、最有歷練」的全新組合，更自封為「少婦時代」。

F40不只是年齡代號，更代表了 Flower（再次綻放）、Freed（終於自由）、Fearless（無懼未來），她們誓言用行動證明：「不管幾歲，只要勇敢發光，就能成為人生主角。」身兼團長與老闆的王宥忻坦言，目前所有組團費用皆由她一人承擔，因為成員們的故事都精彩到能拍成戲劇。

成員Cony曾因合夥人落跑獨扛債務，甚至入獄4年，出獄第3天即被離婚，卻在最低谷遇上王宥忻，成功理財「第二次出道」，現在幸福享受第二春。另一成員艾軒則經歷小三「踩進門」當面嗆聲，讓她瞬間清醒，灑脫離婚後活成「人生實驗版」，環遊世界、投資升級，坦言投資在外型上的費用已超500萬，用行動把整形變成「自信宣言」。年紀最小的38歲的關關，則因前夫長期深陷吸毒犯罪風波，最心寒是懷孕4個月被帶進警局驗尿，最後因兒子撞見前夫外遇，決心離婚為孩子負責，現已獲得第二段幸福婚姻。

F40目前正全力投入節奏強勁的新單曲〈愛啪啪〉訓練，王宥忻霸氣喊話：「很多人一聽到離婚、入獄、被背叛，第一反應就是『完了』，但我們想告訴所有人：離婚不是失敗，而是你跟自己重新牽手的開始。四十歲不是句點，是你人生的第二次出道。」

