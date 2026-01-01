財富女神王宥忻飛越南二婚蜜月 海拔2千公尺辣跳〈愛啪啪〉

王宥忻為慶祝老公翁總生日，飛越南二婚蜜月。（圖／女神愛啪啪提供）

「財富女神」王宥忻為慶祝老公翁總生日，豪花400萬元，邀請109位工作夥伴一同赴越南，展開為5天4夜的「探索之旅」。王宥忻霸氣表示：「我希望帶領夥伴看到的不只是美景，更是要在挑戰中看見自己的潛能。這場旅行是送給老公翁總的生日禮物，慶祝兩人二婚蜜月之旅。」

王宥忻邀請109位工作夥伴一同遠赴越南，展開為5天4夜的「探索之旅」。（圖／女神愛啪啪提供）

在北越沙壩（Sapa）面對零下一度的低溫，王宥忻帶領團隊展現了驚人的意志力，挑戰赤腳行走在崎嶇礫石路上登山 5 公里。王宥忻回憶這段過程時說道：「當時腳下的冰冷與砂石的刺感非常深刻，但我告訴夥伴們，我們要用身體去感受大地，當你能克服生理的恐懼，心靈就會變得無比強大。」

廣告 廣告

由她領軍的「F40 女團」更在高達海拔2000公尺上大跳神曲⟨愛啪啪⟩。而最令她感動的，是下山時原本雲霧繚繞的天空突然散開，出現了罕見的「彩虹光球」，連當地導遊都表示從未見過。王宥忻感性地直呼：「這道光球就像是宇宙給我們的回應，它在告訴我們：『你們正在對的路上！』那一刻，大家都見證了奇蹟。」

此外，王宥忻也分享童年往事，曾因朋友錢不見了，被母親直接載到警察局做筆錄，這讓年幼的她曾誤以為母親不信任自己。直到多年後與母親把話說開。王宥忻表示：「我媽媽告訴我，她是因為相信我，才帶我去警察局，要我把真相說出來，證明自己的清白。這件事讓我學到，親子或夥伴間如果溝通不透徹，誤會真的會深埋幾十年。所以我現在經營團隊面對人生課題，最看重的就是真實與坦承。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴

「小孩哥」坐地鐵上學睡過23站！醒來人在機場 校方笑：還不知自己上熱搜

演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣