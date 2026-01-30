財富女神自揭離婚低潮「曾日虧千萬」 王宥領軍F40開創娛樂新面向

女團「F40」艾軒（左起）、關關、王宥忻、Cony一同出席媒體感恩尾牙餐會。（圖／女神愛啪啪提供）

「財富女神」王宥忻於今（30日）舉辦媒體感恩尾牙餐會，特別帶領由她一手創辦的全新女團「F40」正式與媒體見面。由王宥忻、關關、Cony以及艾軒組成的F40，成員年紀皆是40歲以上、且有過離婚經歷的熟女。F40女團一出道便話題不斷，王宥忻的前夫、也是現任「二婚」老公翁承旭（翁總）今日更以幕後推手「Sugar Daddy」的身分現身記者會，霸氣支持F40的發展，並肯定她們的表現。

在商業版圖方面，王宥忻透露「女神愛啪啪」品牌開創半年就創下上億元的銷售佳績，也期許未來繼續發掘好產品與大眾分享。而除了娛樂事業，王宥忻也展現精準的商業頭腦與愛心。她宣布今年將啟動「愛物王斷捨離公益協會」，推動「二手延續」、「公益共好」、「愛物惜福」及「斷捨離精神」四大理念，讓物品循環利用，把愛傳遞出去。

廣告 廣告

此外，王宥忻與翁總回顧過去2人離婚那段時間，她坦言生意難免受心情影響，光是投資的部份，最誇張曾一天虧1000萬。如今兩人重修舊好，感情更勝以往，她幽默笑說以前自己比較不懂「陰柔功」，如今更懂得跟另一半撒嬌、關心對方，有助維持夫妻感情。

翁總在致詞時表示，希望F40在2026年能有更多作品，為娛樂圈開創不同的面向。王宥忻也盤點了2025年的成就，除了成功打造「女神愛啪啪」品牌並將影響力擴展至海外，也成功打造F40的女團形象帶給失婚婦女無限的希望。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應

張美阿嬤農場三姊開撕！ 怒轟「巨嬰弟」：只會情勒老母親

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺