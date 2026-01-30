財富女神離婚後慘賠1億！王宥忻復婚前夫 啪啪啪到腿軟錢翻倍賺

【緯來新聞網】「財富女神」王宥忻去年（2025）11月宣布和翁承旭（翁總）再婚，今（30日）現身感恩餐會，帶上全新女團「F40」首度與媒體正式見面。回想起當時離婚的日子，她坦言狀態很差，連投資都虧損1億元，但翁總也不好過，玩虛擬貨幣、1天賠1千萬元，直接玩完。

王宥忻（左）和翁總重修舊好。（圖／女神愛啪啪提供）

王宥忻大嘆投資房地產時，對方說等房子蓋好，會有錢拿跟分到一戶房子，後來那個土地竟然抵押給別人，雖然進行強制執行，但對方欠債太多，她只排到第三順位，至今錢還沒討回來。



但那些低潮都已過去，她成立新公司「女神愛啪啪」早已賺回2億元，現在又和老公復合，愛情事業都越來越好，行房次數更是增加不少，她甜蜜笑說：「啪到睡著，太累了！」翁總則自信地說：「啪到她暈倒。」

艾軒（左起）、關關、王宥忻、Cony組女團。（圖／女神愛啪啪提供）

重拾婚姻，王宥忻不再是氣勢強大的女王，學會了撒嬌，「以前我老公不在，就會打電話問他『在哪裡？衝X小』， 現在就是『寶寶我好想你』」，讓翁總直呼「腿都軟了」，至於夫妻倆有無計畫再辦婚禮？他們坦言要先等「萌獸樂園」蓋好。



會組女團「F40」，她感嘆：「我們4個人都經歷過大風大浪，組女團是想讓更多的人，即便生命遇到挑戰，鼓勵大家都有機會，離婚那段期間，我們經歷很大的黑暗，很多人覺得離婚就沒有幸福，但我們還是值得，人家是少女時代，我們是少婦時代。」

