「財富女神」遭判11年8月 ! 中國女商人詐近2千億跑路 洗成英國史上最大比特幣案

[Newtalk新聞] 英國史上規模最大的洗錢案於 11 日宣判，主犯為中國「財富女神」錢志敏（又名張雅迪），這名因天津非法集資案潛逃多年的女商人，因涉及巨額加密貨幣洗錢罪，被英國南華克刑事法庭判處 11 年 8 個月監禁。

這起案件同時揭露了全球最大單筆加密貨幣扣押紀錄，涉案金額高達 6.1 萬枚比特幣、現值逾 50 億英鎊（約 67 億美元）。

錢志敏曾是天津藍天格銳電子科技有限公司負責人，2017 年因非法吸收公眾存款案潛逃海外。該案涉案金額高達 430 億元人民幣（約 1,875 億新台幣），受害者近 13 萬人，多為 50 至 75 歲的退休族群。她以「高科技保健產品」及「加密貨幣挖礦」為名，對外兜售虛假投資計劃，受害者遍布全中國 31 個省市。

法官薩莉-安‧黑爾斯（Sally-Ann Hales）在宣判時斥責她是「這起犯罪從始至終的策劃者，動機純粹出於貪婪」。

逃亡至英國後，錢志敏在倫敦北部高級地段漢普斯特德購置豪宅。2018 年，倫敦警察廳突襲其住所，查獲全球單筆最大宗比特幣扣押案，當時價值數十億英鎊。警方表示，她使用偽造證件入境英國，並以購房洗白贓款。倫敦警察廳調查官伊莎貝拉‧格羅托（Isabella Grotto）指出，錢志敏「五年來一直在逃避法律制裁」，直到最終落網。

根據《BBC》報導，一名受害者余先生透露，他與妻子因相信錢志敏的「200% 投資回報」承諾，投入所有積蓄並借貸追加投資，最終血本無歸、婚姻破裂。他痛心表示：「他們不斷誇大回報，直到我們失去所有批判性思維。」

在英國期間，錢志敏與一名中餐館女子簡雯（Wen Jian，音譯）合作洗錢。兩人購買數百萬英鎊房產，過著奢華生活。簡雯於 2024 年因協助洗錢被判刑 6 年 8 個月。警方從她手中再度查獲價值超 3 億英鎊的比特幣。

法庭文件顯示，錢志敏的日記中曾寫下「六年計劃」，內容包括創辦國際銀行、購買瑞典城堡、甚至「討好英國公爵」，最離譜的是她計劃在 2022 年前成為「利伯蘭女王」，一個位於克羅地亞與塞爾維亞邊境、未獲承認的微型國家。

簡雯入獄後，錢志敏轉向馬來西亞華裔林成福（Seng Hok Ling，音譯）協助洗錢。林不僅幫她兌換比特幣，還為其安排四名非法外籍傭人，負責購物、烹飪、清潔與安保。

檢方指出，這些傭人皆被迫簽署「保密協議」，不得使用中國 App 或 Wi-Fi，外出時需攜帶身分證件並隨時回報行蹤，宛如生活在錢志敏打造的「密閉式地下王國」。

