財富帳戶乖乖錢滾錢 凱基Karry活儲5%優利

「乖乖」的都市傳說吹進金融界。凱基銀行與國民零食品牌乖乖合作，於今(26)日正式推出「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，只要開戶就有機會領卡，同時享活儲利率最高3%，完成任務還能拿到「乖乖御守」。中國信託行動銀行APP加入「主題設定」功能，聯手3大熱門IP吸引年輕人。元大銀行則啟動APP改版，用戶登入即可抽萬元獎金。

讓年終獎金乖乖待在帳戶裡「錢生錢」，凱基銀行自即日起發行「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，只要新申辦凱基銀行Karry數位帳戶就有機會領卡，將卡片放在皮夾中象徵「荷包乖乖、錢進生財」，於年節前申辦，為新一年的財運討個好兆頭。

持有凱基Karry數位帳戶享每月跨提轉30次免手續費，以及台股下單、申購基金手續費優惠；新戶完成指定任務，台幣活儲5萬元內最高3%優利。3月底前不論新舊戶完成指定任務，享新台幣300萬元內活儲優利1.98%、10萬美元內活儲利率最高5%。

春節期間贈送經松山霞海城隍廟加持的1元開運錢母，前往分行出示APP完成任務的畫面再送「Karry荷包乖乖餅乾包」、「荷包乖乖御守」、「荷包乖乖杯袋」等開運小物。

中國信託為吸引年輕人體驗數位金融服務，在中國信託行動銀行APP內新增「主題設定」功能，並找來「反應過激的貓」、「貓貓蟲咖波」、「無所事事小海豹」等3大人氣IP，讓客戶隨個人喜好變更APP介面主題。完成滙率到價通知指定任務，抽100點OPENPOINT；3月底前首次註冊行動銀行並登錄，抽任天堂SWITCH 2遊戲主機與百元紅包。

元大銀行升級「元大行動銀行」APP系統，介面風格簡潔清爽。用戶能將常用功能設定在頁面最上方，並一鍵查詢在元大證券、投信、期貨與人壽的資產狀況。5月底前登入新版元大行動銀行可獲萬元現金抽獎資格，持有元大數位銀行帳戶每月登入加抽現金10萬元。

