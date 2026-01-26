財富帳戶乖乖錢滾錢 凱基Karry活儲5%優利
「乖乖」的都市傳說吹進金融界。凱基銀行與國民零食品牌乖乖合作，於今(26)日正式推出「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，只要開戶就有機會領卡，同時享活儲利率最高3%，完成任務還能拿到「乖乖御守」。中國信託行動銀行APP加入「主題設定」功能，聯手3大熱門IP吸引年輕人。元大銀行則啟動APP改版，用戶登入即可抽萬元獎金。
讓年終獎金乖乖待在帳戶裡「錢生錢」，凱基銀行自即日起發行「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，只要新申辦凱基銀行Karry數位帳戶就有機會領卡，將卡片放在皮夾中象徵「荷包乖乖、錢進生財」，於年節前申辦，為新一年的財運討個好兆頭。
持有凱基Karry數位帳戶享每月跨提轉30次免手續費，以及台股下單、申購基金手續費優惠；新戶完成指定任務，台幣活儲5萬元內最高3%優利。3月底前不論新舊戶完成指定任務，享新台幣300萬元內活儲優利1.98%、10萬美元內活儲利率最高5%。
春節期間贈送經松山霞海城隍廟加持的1元開運錢母，前往分行出示APP完成任務的畫面再送「Karry荷包乖乖餅乾包」、「荷包乖乖御守」、「荷包乖乖杯袋」等開運小物。
中國信託為吸引年輕人體驗數位金融服務，在中國信託行動銀行APP內新增「主題設定」功能，並找來「反應過激的貓」、「貓貓蟲咖波」、「無所事事小海豹」等3大人氣IP，讓客戶隨個人喜好變更APP介面主題。完成滙率到價通知指定任務，抽100點OPENPOINT；3月底前首次註冊行動銀行並登錄，抽任天堂SWITCH 2遊戲主機與百元紅包。
元大銀行升級「元大行動銀行」APP系統，介面風格簡潔清爽。用戶能將常用功能設定在頁面最上方，並一鍵查詢在元大證券、投信、期貨與人壽的資產狀況。5月底前登入新版元大行動銀行可獲萬元現金抽獎資格，持有元大數位銀行帳戶每月登入加抽現金10萬元。
【台幣高利】卡哇伊！凱基銀跨界推「乖乖」金融卡 給台幣5萬活儲3%
荷包也需要「乖乖」一下！凱基銀行今（26）日宣布攜手國民零食品牌乖乖，推出國內首張「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，超”萌”卡面吸睛外，也祭出台幣5萬元以內的活儲高利3%專案。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
凱基銀Karry×乖乖 推聯名金融卡
光只有財富增加還不夠，民眾的荷包也需要「乖乖」一下。凱基銀行26日宣布攜手國民零食品牌乖乖，推出國內首張「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，只要是凱基銀行的新戶，透過Karry數位帳戶官網進行申辦，就有機會獲得限量「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，放在皮夾中讓荷包乖乖、錢進生財。此外，年節將近，民眾只要申請Karry數位帳戶開戶成功且完成指定活動條件，還有機會獲得松山霞海城隍廟加持的「1元開運錢母」，讓客戶財富「馬」上來。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《金融股》凱基銀行攜手「乖乖」推出國內首張聯名金融卡
【時報記者張佳琪台北報導】凱基銀行今（26）日宣布，攜手國民零食品牌「乖乖」，推出國內首張「凱基Karry荷包乖乖金融卡」。凱基銀行表示，只要是新戶透過Karry數位帳戶官網進行申辦，就有機會獲得限量「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，放在皮夾中讓荷包乖乖、錢進生財。 凱基銀行自推出Karry數位帳戶，不論是跨提轉30次免手續費、台股下單、基金申購及股票抽籤等手續費優惠皆受矚目。凱基銀行進一步以都市傳說「乖乖」的守護概念為發想，跨界聯名合作推出「凱基Karry荷包乖乖金融卡」。民眾透過Karry數位帳戶官網新申辦開戶，有機會獲得限量聯名金融卡，新戶完成指定任務，還可享臺幣活儲5萬元（含）最高3%優利，讓「凱基Karry荷包乖乖金融卡」為客戶乖乖守護荷包，再享錢進生財。 因應「凱基Karry荷包乖乖金融卡」的上市，即日起至3月30日止不論凱基的新舊戶，若完成指定任務，可享新台幣最高300萬元（含）1.98%的臺幣活儲優利及最高10萬美元(含) 5%的高利活存優惠。同時，凱基銀行加碼推出活動，完成Karry數位帳戶任務，前往凱基銀行各分行出示行動銀行APP的完成任務畫面，有機會領取包括「Ka時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
