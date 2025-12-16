財富必修課》從巴菲特的歷史課 看價值投資為何知易行難

長期投資投資人皆知，卻不一定做得到，然而想賺錢一定要長期投資，但長期投資卻不保證一定賺錢。（圖片來源／PxHere）

歷史故事裡的價值投資。對價值投資的信徒來說，巴菲特（Warren Buffett）與波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）幾乎等同「長期投資」。更關鍵的不是一年一度的股東會，而是他反覆講述的歷史故事——為什麼長期投資這麼簡單，世人卻總是學不會？

一、 巴菲特的歷史課：穿越 76 年的複利魔法

巴菲特曾在 2018 年的波克夏股東會開場，展示三張保存良好、毫無泛黃的1942 年 3 月《紐約時報》頭版。當時的標題充滿了絕望——美國在太平洋戰場節節敗退。巴菲特試圖帶領大家回到那個悲觀、恐慌的時刻。

1. 危機入市的童年回憶，當時年僅 12 歲的巴菲特，託父親以每股 38 美元買進了三股 Cities Service 的股票。雖然這檔股票後來漲到了 200 美元，但他卻在小賺 5.25 美元時就賣出了。

2. 一萬美元的時空旅行，巴菲特拋出了一個震撼的問題：「假如當時你在那樣恐慌的時刻，將 1 萬美元買入標普 500 指數，至2018年會變成多少錢？」 答案是：5,100 萬美元。

3. 巴菲特的結論 「你什麼都不需要做，不需要每天分析股票漲跌，只需要把錢投在裡面，靜靜等待。你唯一需要做的，就是對美國有信心，相信美國會逆轉當時的困境。」

二、 老生常談五十年：為什麼大師總在講古？

巴菲特不僅是在講歷史，更是在傳道「複利」與「長期持有」的威力。事實上，這類故事他已經講了半個世紀：

• 1963 年（哥倫布的故事）： 巴菲特在給合夥人的信中幽默地指出，西班牙女王資助哥倫布 3 萬美元去發現新大陸。若女王當時將這筆錢以 4% 的年報酬率進行投資，到了 1963 年，這筆錢將增值至 7 兆美元。

• 1965 年（曼哈頓島的故事）： 當年印第安人以 24 美元將曼哈頓島賣給荷蘭人。乍看之下，1965 年該島地價漲至 125 億美元似乎是暴利；但若印第安人當年將 24 美元以 6.5% 報酬率投資，到了 1965 年將擁有 420 億美元，足以買回曼哈頓島還有找！

關鍵提問： 從 1965 年到 2018 年，巴菲特為何要花超過 50 年的時間，反覆講述同一個概念？為什麼世人聽了這麼多道理，卻依然無法服膺價值投資的信仰？

三、 知易行難的困境：大師們的感嘆

對於世人的「不受教」，投資大師們早有感嘆：

• 巴菲特： 「如果一個人不馬上抓住這種投資機會，那麼任憑你費盡唇舌、拿出以往的績效，也改變不了他的想法。」

• 塞思．卡拉曼： 「雖然任何人都可以成為價值投資者，但耐性、紀律和規避風險等特徵，卻可能是天生的。初學價值投資時，你不是與之產生共鳴，就是毫無感覺。」

難道這一切真的只能歸咎於天賦或基因嗎？除了宿命論，我們或許可以從心理學找到更積極的解釋。

四、 心理學視角：為何我們做不到「簡單」的事？

長期投資的概念早已普及，為何世人「知」而「不為」？

1. 認知的層次 從認知心理學來看，「知道」分為兩個層次：

• 層次一： 獲得知識，形成概念（大多數人停留在這裡）。

• 層次二： 具備判斷能力，進而指導行為。

2. 勒溫的行為公式：B = F（P · E） 德國心理學家庫爾特·勒溫（Kurt Lewin）提出了一個著名的公式，解釋了人類行為的複雜性：

行為（Behavior） = 函數（個人內在 P × 外在環境 E）

這說明投資行為並非發生在真空之中，而是「個人心理（認知、情感、信念）」與「外在環境（市場波動、社會氛圍）」交互作用的結果。

3. 西蒙的剪刀理論與適應性 諾貝爾獎得主赫伯特·西蒙（Herbert Simon）將人類的理性行為比喻為剪刀的兩刃：一刃是環境結構，一刃是計算能力。 人類與松鼠不同。松鼠埋藏果子後，不會因為下雨就去挖出來轉移地點（缺乏對環境變化的即時反應）；但人類在演化中勝出，靠的是高度的適應性（Adaptive）與審時度勢。

這正是投資的痛點： 人類演化出的「審時度勢」本能，讓我們在環境變化（股市大跌、戰爭爆發）時，傾向於改變原有的決策（恐慌賣出），而非像松鼠一樣固執地等待結果。

五、 重新解讀巴菲特的建議：長期投資是一場燒腦的修煉

回頭看巴菲特那句：「你什麼都不需要做......唯一需要做的就是對美國有信心。」

如果我們將其解讀為像松鼠一樣埋下時空膠囊、不聞不問，那就太簡化人類行為了，這在心理學上幾乎是不可能的任務。

真正的困難在於： 在長達 76 年的歲月裡，外在環境（E）不斷劇烈變化——二戰、冷戰、核武危機、石油危機、金融海嘯。在這些極端環境下，投資人必須不斷地透過內在（P）的判斷與克制，去對抗環境的壓力，維持「對美國有信心」這個決策。

結論： 價值投資的重點不在於時間的長短，而在於這段漫長的時間裡，你如何因時制宜、深思熟慮，最終建立出堅不可摧的持股信念。

• 長期投資是賺錢的「必要條件」，而非「充分條件」。（想賺錢一定要長期投資，但長期投資不保證一定賺錢。）

• 長期投資不是懶人投資。 相反地，這是一個需要不斷消耗心力去判斷、去抵抗本能決策的過程。

因為這是一項極度燒腦的工作，這也就是為什麼道理很簡單，但大多數人卻永遠做不到的真正原因。

