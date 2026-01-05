財富必修課》美股回檔免驚 CES展與金髮女孩經濟接棒 佈局科技+景氣循環雙引擎
全球科技風向球CES展揭幕，鎖定「AI Forward」主題展示AI落地應用實例，有望為科技股漲勢增添柴火。（圖片來源／CES官網）
市場回顧：FOMC會議記錄偏鷹，加上部份過熱領域回檔，美股走跌。
12月FOMC會議紀錄顯示，雖多數聯準會官員認為，在就業市場放緩下，利率應朝中性調整，但若過度寬鬆，可能削弱政策可信度，而政府關門導致數據中斷也增加了決策風險，部分官員認為應等待更多數據再行調整政策，整體基調偏鷹。
另方面，近期過熱的領域也出現回檔修正，包含AI、貴金屬、特斯拉，也拖累美股三大指數同步收黑，但費城半導體指數在記憶體領域維持強勢下仍收紅。
通週道瓊工業指數下跌0.66%，史坦普500指數下跌1.01%，那斯達克綜合指數下跌1.5%，費城半導體指數上漲2.23%，羅素2000指數下跌0.98%，NBI生技指數下跌1.77%。(彭博，統計期間為12/29-1/2，漲跌幅數據均採總報酬變動，包含股利與價格變動)
未來一週觀察變數：
1.川普關稅：留意關稅法律戰以及美國與各國的關稅談判進展。
2.聯準會：留意各官員對經濟、就業、通膨、利率的看法。
3.2026年消費性電子展(CES)：1/6(二)至1/9(五)舉行，主題為「AI Forward」，有望看到更多「AI觸及伸向各領域應用」的真實案例，並聚焦於機器人、自駕車、邊緣裝置(如：PC、智慧家電)以及企業級解決方案，另，AMD執行長蘇姿丰將發表主題演講。
4.經濟數據：1月密西根大學消費者信心初值；12月ISM製造業與非製造業指數、非農就業報告、Challenger 裁員人數；11月JOLTs職位空缺；10月工廠訂單、貿易收支。
金髮女孩經濟有望，建議布局科技、景氣循環領域掌握多元契機
富蘭克林股票團隊表示，2023-2024年為生成式AI奠定了基礎，2025年也在強勁需求下加速應用發展。
而為滿足強勁需求，AI模型商及資料中心業者大幅上修未來幾年資本支出預估，但市場存疑，甚至與「網路泡沫」相提並論，然而，泡沫通常有三個特徵：投機性需求、過高的估值、過度承擔財務風險，所有這些特徵在1990年代末都十分明顯，但目前大多不存在，至於「循環」交易，只有出現「人為製造」晶片需求時才會存在真正的風險，而目前需求仍遠超供給。
事實上，AI正在推動一個多年的超級週期，並將持續主導科技領域，我們看到多個市場蘊藏巨大的成長潛力並為投資人提供廣泛的投資機會，包含數位勞動力、自動駕駛、機器人、代理式商務、穩定幣、量子運算。
富蘭克林證券投顧指出，聯準會上修了2025年至2028年美國經濟成長率，其中，2026年大幅上修0.5個百分點，原因與《大而美法案》刺激措施、強勁AI資本支出有關，同時也下修2026年PCE與核心PCE預估，還認為通膨可望於2026年第一季見頂，之後開始回落，此一預期也強化美國實現「金髮女孩經濟」的可能性。
此外，美國總統川普考慮提名更傾向降息的人選擔任聯準會主席，利率政策立場有望偏鴿，甚至不排除2026年降息幅度多於當前市場預期，加上隨時序逐步逼近美國期中選舉，川普政府可能擴大刺激措施，財政與貨幣雙刺激將為美國股市提供支持。
儘管市場仍擔憂AI泡沫風險，但AI浪潮預計還將延續，科技股有望維持多頭格局，惟漲勢可能更為顛簸，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元佈局掌握多元投資機會。
投資建議：2026年有望實現金髮女孩經濟，布局科技、景氣循環領域掌握多元投資契機。
亞洲新興股市：新年假期交投清淡，科技類股引領亞股延續漲勢
中國11月工業利潤年增率負值由-5.5%擴大至-13.1%、年至今工業利潤年增率也由1.9%收斂至0.1%，不過12月官方製造業PMI由49.2回升至50.1、非製造業PMI由49.5回升至50.2，均優於預期，陸股由中石化、中海油、江西銅業等能源原物料類股領漲小幅收紅。
台股由光電、半導體、電腦及週邊設備、其他電子等電子類股領漲走強，續創歷史新高價位。
日本股市一週僅開市交易兩個交易日，受半導體廠鎧俠、愛德萬測試等電子電器類股與軟銀等資通訊類股領跌，小幅收黑。
南韓12月製造業綜合企業信心指數由92.7攀升至94.4、非製造業指數由91.8攀升至93.2，同期出口年增率由8.4%攀升至13.4%、優於預期，韓股由半導體大廠SK海力士、三星電子等電子電機類股領漲走強，突破11月初高點再創歷史新高價位。
印度12月HSBC製造業PMI終值由55.7下修至55，但11月工業生產年增率由0.5%攀升至6.7%、優於預期，帶動印股走揚。巴西12月IGPM通膨年增率負值由-0.11%擴大至-1.05%、低於預期，12月標普全球製造業PMI由48.8下滑至47.6，巴西股市主要受鐵礦砂大廠淡水河谷等原物料類股跌勢拖累，小幅收黑。
總計過去一週上證綜合指數上漲0.13%、香港恆生指數上漲2.01%、台灣加權股價指數上漲2.78%、日本東證指數下跌0.30%、南韓KOSPI指數上漲4.39%、印度SENSEX指數上漲0.85%、巴西聖保羅指數下跌0.22%。(彭博資訊原幣計價，統計期間為2025/12/29~2026/01/02 ，含股利及價格變動)
未來一周觀察變數：
1.經濟數據與利率會議：中國等主要國家PMI數據，中國CPI/PPI通膨數據，巴西IPCA通膨數據
新興市場成長動能具韌性，投資機會多元
富蘭克林證券投顧表示，受惠寬鬆的貨幣與財政政策帶動加以AI投資熱潮延續，評估2026年全球與新興市場仍將維持強韌成長動能，新興國家多國健全的政策與改革強化基本面，美國關稅的實施可能支撐當前全球區域化與回流生產的趨勢，此趨勢預計將使部分國家受惠。
此外，亞洲正逐步成為全球人工智慧產業的重要驅動引擎，憑藉成熟的製造體系、快速演進的技術創新能力，以及龐大的人口與數據資源，不僅在AI基礎設施領域佔有一席之地，更可能引領應用場景的擴展。
至於中國投資展望已漸趨穩定，雖然政治局勢與國際緊張關係短期內不會改變，但經濟正在復甦，且政府推動反內卷與去槓桿等措施將有助於改善結構問題。
印度擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動了大量改革，包括統一稅制並進行優化、推動科技應用、吸引外資等，這些都大幅提升印度長期經濟潛力，印度股市歷經2025年顯著落後整體新興市場表現後，2026年或有落後補漲空間。
